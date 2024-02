Bullismo a lavoro, sette dipendenti su dieci ne sono vittima negli Stati Uniti

Workplace bullying, che cos'è

Bullismo e pandemia, come sono cambiati i luoghi di lavoro

Dagli abusi verbali alle condotte offensive fino a vere e proprie intimidazioni o aggressioni: oltre(il 75%) negli Stati Uniti dichiarano di essere stati bersaglio o di aver assistito ad, per un totale che va oltre i 79 milioni di collaboratori coinvolti. Stiamo parlando del, ovvero di una forma di comportamento sociale di tipo violento e ripetuto nel tempo, attuato nei confronti di colleghi e collaboratori sul posto di lavoro. Un fenomeno ormai talmente diffuso che HR Executive lo definisce una vera e propria “”. I dati sono stati diffusi oggi nell'ambito della, grazie all’approfondimento condotto sulle principali testate del settore da Espresso Communication per Great Place to Work Italia.Il “workplace bullying” è tutt’altro che qualcosa da prendere sottogamba: i professionisti coinvolti nel fenomeno hanno maggiori probabilità di avvertirecome ansia e depressione, può causare siasia un crescente stato di, nonché un alto tasso die rotazione dei dipendenti. Altri effetti sono la bassa produttività e, di conseguenza, danni alla reputazione di un’azienda. Ovviamente, anche se i dati statunitensi sono i più completi, il workplace bullying non è un fenomeno che riguarda solo gli USA. Secondo il portale britannico People Management, più di un quarto dei collaboratori coinvolti in un recente sondaggio afferma di essere stato vittima diall’interno del proprio luogo di lavoro. E secondo l’Irish Times il 9% dei lavoratori irlandesi ha subito atti di bullismo. Mentre l’hashtagconta oltresu Instagram per raccontare la problematica attraverso il web.“La pandemia ha ulteriormente rafforzato una- sottolinea Beniamino Bedusa, presidente di, azienda di consulenza leader nell’analisi del clima aziendale, nell’employer branding e nel change management -. All’interno di ogni workplace è fondamentale avere, anzi percepire, unaziendale ed organizzativo. I collaboratori necessitano di: solo così è possibile trovare soluzioni mirate, tempestive ed efficaci per contrastare un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio in buona parte dell’universo professionale e lavorativo”. Per fortuna non esistono solo esempi negativi. Anzi. “Sono numerosi gli esempi diche si impegnano quotidianamente per contrastare la problematica” sottolinea Bedusa. Che conclude: “Queste imprese, oltre ad ascoltare le singole persone, le supportano all’interno degli ambienti di lavoro e creano iniziative, policy e benefit per occuparsi del loro. E noi, come Great Place to Work, ne abbiamo la prova grazie alle nostre survey e, allo stesso tempo, alle testimonianze delle Certified Companies e dei Best Workplaces”.