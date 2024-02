Call4Margherita, Actionaid rinnova la sua campagna contro la violenza sulle donne

Sembra strano da dire, ma capita anche che. Ed è proprio quanto accaduto a una donna ormai un anno e mezzo fa, nell'estate del 2020, quando perNon potendo denunciare apertamente la situazione, la donna ha pensato dial centralino della polizia. La richiesta di aiuto è stata compresa dall'agente che ha prontamente inviato una pattuglia all'indirizzo indicato. Così l'uomo, colto in flagranza di reato, è stato arrestato. Da quell'episodio isolato, molte altre donne hanno adottato questoper denunciare le violenze domestiche, tanto da dare spunto ad ActionAid per il nome della campagna contro la violenza sulle donne. L'ultimo in ordine di tempo è stato quest'anno a Milano, ma i casi ormai, sia in Italia che all'estero non si contano più. Margherita è ilha deciso di dare alla prima ragazza che hainventato questo "messaggio in codice", elevandola a rappresentante di tutte le donne che ogni giorno rischiano di non trovare aiuto. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (),compie due anni: in questo periodo la pizza margherita, da piatto caratteristico della cultura italiana, e diventa anche un simbolo di- milioni e milioni di euro -dai governi di tutto il mondo. "Ancora oggi, in Italia e nel mondoe uscire da una situazione di violenza. La violenza contro le donne è unche coinvolge persone di ogni paese, cultura, condizione economica e sociale. Stiamo parlando di un fenomeno strutturale a che tuttaviao con fondi adeguati dalle varie politiche nazionali di prevenzione, protezione e contrasto, perché purtroppo la lotta alla violenza contro le donne, e non lo è stata neanche durante questa pandemia globale. Con la campagna #Call4Margherita ActionAid vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché il tema del contrasto alla violenza sulle donne diventi un'urgenza concreta della politica: solo in questo modo sarà possibile far tornare la pizza a essere una semplice pizza e non 'un bene di lusso' dal costo esorbitante" afferma, vice segretaria generale ActionAid Italia, a margine del flash mob che è andato in scena a Roma con anche la partecipazione dell'attrice. In Italia dal 2013 ad oggia disposizione è stato speso, in maniera difforme sul territorio e prevalentemente per attività di sensibilizzazione pubblica, progetti nelle scuole e corsi di formazione alle forze dell'ordine, al personale sanitario, alle assistenti sociali. Inoltre, i fondi per icontinuano a essere insufficienti e sempre in ritardo. Se guardiamo poi al resto del mondo la situazione è tutt'altro che rosea dal momento checontro la violenza domesticaLa pizza, invece, ha raggiunto ogni tavola del mondo, ora con la campagna di ActionAid l'obiettivo, oltre a raccogliere fondi per per sostenere i centri antiviolenza (nel 2020 si toccò quotain meno di due settimane), è quello di aumentare la consapevolezza rispetto alla tutela del genere femminile.