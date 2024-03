Cane ucciso a fucilate, gli animalisti protestano. Brambilla: “Pene più severe”

Gli animalisti scendono in piazza per manifestare contro la cattiveria dell’uomo che continua ad accanirsi e a far vittime con una ferocia e una freddezza inspiegabile. L’ultimo è stato il piccolo cucciolo di pastore australiano di un anno, ucciso nel padovano mentre scorrazzava libero e felice tra i campi, vicino la sua abitazione.

Sabato pomeriggio il presidio delle associazioni a Lozzo Atestino, dove venerdì scorso il pastore australiano è stato ucciso a colpi di fucile da un agricoltore.

La notizia era stata data dall’associazione “Centopercentoanimalisti”. Sono proprio loro, insieme ad altre realtà, a voler far sentire la propria voce.

Brambilla: “Pene più severe”

"Ecco perché occorrono pene più severe per chi uccide gli animali – è il commento riportato sul sito di Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla: È emblematico il caso del pastore australiano di un anno, adottato da un signora di Lozzo Atestino (Padova) e brutalmente ucciso con cinque colpi di fucile: un cane che non dava fastidio a nessuno ed era andato solo a fare una corsa sui campi! Qualcuno, per ragioni che le indagini stabiliranno, ha spento la sua vita come se niente fosse. Faremo tutto il possibile perché questo delinquente sia punito come merita. Ma il codice penale deve cambiare se vogliamo dare alle sanzioni forza deterrente: anche per questa ragione chiedo a tutte le forze politiche un gesto di responsabilità nell’approvare la mia proposta di legge per pene più severe".

Intanto il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto il ritiro di sei fucili, due pistole e 48 cartucce di vario calibro al 64enne che ha sparato al cane.