Cari colleghi, attenti ai titoli sulle donne - L'editoriale del direttore di Quotidiano Nazionale Michele Brambilla

Oggi sulle pagine del Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, è uscito l'editoriale del direttore Michele Brambilla sulla vicenda di Carol Maltesi , la donna di 26 anni uccisa in Valcamonica. Nell'editoriale, il direttore invita i colleghi giornalisti a fare attenzione "ai titoli sulle donne". "Ieri - scrive il direttore Brambilla - molti giornali hanno titolato, sia nella versione cartacea che in quella online, 'uccisa e fatta a pezzi attrice hard', oppure 'uccisa pornodiva', oppure ancora 'uccisa regina del porno'". Per il direttore Brambilla, Carol Maltesi "era innanzitutto una persona, una donna - si legge nell'editoriale -. Non può essere definita da una delle cose che faceva". Si tratta di "questioni di parole che pesano. Ma che quando c'è di mezzo una donna pesano ancor di più. E noi giornalisti spesso non ce ne rendiamo conto", riflette il direttore Brambilla. "Carol - si legge in conclusione - non è stata uccisa perché faceva l'attrice hard, ma perché ha incontrato un uomo che ha commesso qualcosa di mostruoso". Per questo, dunque, secondo il direttore Michele Brambilla, i colleghi dovrebbero stare "attenti ai titoli sulle donne". Per leggere l'editoriale del direttore Michele Brambilla "Cari colleghi, attenti ai titoli sulle donne" clicca qui.