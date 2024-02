"Caro papà, dopo 2000 giorni non smettiamo di lottare": la lettera dei figli del medico iraniano Djalali

"Caro papà, sono passati ormaie in ognuno di questi giorni abbiamo desiderato il tuo ritorno"., non hanno dimenticato, rinchiuso in unacon l'accusa di spionaggio. Non lo hanno dimenticato e aspettano speranzosi di riabbracciarlo, un giorno.Intanto però, a più di 5 anni dall'arresto, hanno deciso di fargli sentire la propria vicinanza e il proprio amore con. "Ogni compleanno, Natale e Capodanno, ci auguriamo che tu possa trascorrere il prossimo con noi. Il più piccolo di noi aveva solo quattro anni quando sei stato arrestato e ogni anno chiede a Babbo Natale di riportarti come suo regalo di Natale. Duemila giorni di". Una speranza, quella dei bambini, che non si spegne, nonostante il tempo trascorso lontani da quel padre che, come scrivono, Ariou ha avuto a malapena il tempo di conoscere. Locon doppio passaporto iraniano e svedese, esperto in medicina d'urgenza, che ha lavorato nelle università della Svezia, del Belgio ed è stato anche ricercatore nell'ateneo del Piemonte orientale, è stato condannato alla pena capitale nel 2018, da un. Secondo la procura iraniana Djalali avrebbe avuto diversi incontri col, l'agenzia di intelligence israeliana, e avrebbeitaliani eche sono stati poi assassinati. Durante il processo, che Amnesty International definisce "fortemente iniquo", il medico, che secondo lui rappresentano una rappresaglia per il suo rifiuto a collaborare coi servizi del Paese per identificare e raccogliere informazioni sugli Stati dell'Unione europea. Anche se c'è stata una confessione televisiva che, ha spiegato in un video "mi è stata estorta", Ahmadreza non si è mai arreso e ha continuato ad opporsi alla giustizia sommaria che lo ha condannato. "", ha scritto infatti dal carcere nel 2017.Tuttavia la lunga permanenza nella prigione di Evin, ha minato fortemente le sue. Da tempo, ormai, la sua esecuzione viene periodicamente annunciata e poi rimandata. In favore delladi Djalali, hanno preso posizionee l'organizzazione umanitaria, che ha lanciato un appello alle autorità iraniane firmato da oltre. Ad aggravare la sua situazione, nell'ultimo anno, si è aggiunta l': gli è stato infatti impedito di contattare telefonicamente la moglie Vida e i figli, che vivono in Svezia. Ma il 17 ottobre, in occasione del triste anniversario del duemillesimo giorno senza l'uomo, sono stati proprio i bambini a 'parlare' simbolicamente con lui, con la loro struggente lettera che sperano, in qualche modo, possa arrivargli e dargli conforto. ". Ci chiediamo perché un destino così ingiusto debba essere destinato a te, che non hai sbagliato e che per noi sei sempre stato un modello - scrivono Amitis e Ariou -. Ma restiamo fiduciosi. Ammiriamo come hai sopportato un inferno simile per così tanto tempo.per la tua liberazione, per farti sentire ancora una volta una sensazione di libertà. Continuiamo a chiedere alle persone di unirsi alla nostra lotta per il tuo rilascio, per fare giustizia.- concludono - con noi, con la tua famiglia e i tuoi amici, e di nuovo nella comunità scientifica, dove potrai continuare ad aiutare gli altri attraverso il tuo lavoro e la tua ricerca".