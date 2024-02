Carolina Guidetti, regina dei social: "Ecco come sono diventata un'influencer al Cubo... di Rubik"

Il mondo dello speedcubing

Cos'è il Cubo di Rubik

Dagli esordi alla rete

è la campionessa italiana del Cubo diNata a Bologna nel 1999, è diventata un vero e proprio talento nel risolvere il Cubo di Rubik. Dieci secondi è il tempo che occorre alla 23enne di Crevalcore, per risolvere il rompicapo multicolore. Ma questo non è tutto: Carolina Guidetti riesce a comporlo mentre fa le flessioni, con gli occhi bendati, persino in sala operatoria, come ha raccontato lei stessa. E non solo facce tutte dello stesso colore, si è inventata una sua personalissima versione del rompicapo che ha fatto impazzire una generazione di ex giovani, grazie al quale riesce a mettere su ogni lato del cubo l’immagine di una bandiera. Poi posta tutto online. Su TikTok la seguono in 810mila persone, su Instagram conta 55 mila followers mentre su Youtube arriva a 44 mila. E proprio il caso di dire che Carolina Guidetti è una giovane influencer...al Cubo. “Tutto è iniziato cinque anni fa frequentavo il Galvani, quarta superiore - ha raccontato Carolina a Stefano Bartezzaghi sulle colonne di Repubblica - . Ero in treno con un mio compagno di classe che impiegava 25 secondi per risolverlo. Mi annoiavo, gli ho chiesto di provare. Lui mi ha detto: ‘Non ci riuscirai mai, è troppo complicato’. Ho voluto imparare per ripicca. Dopo quattro mesi lo avevo eguagliato”.“Ho scoperto che esiste un mondo, si chiama speedcubing, si organizzano gare e tornei in giro per l’Italia e fuori. Ci si misura con il Cubo standard, 3x3, ma pure quello 5x5, la mia specialità, per cui sono. E si fanno pure gare bendate, anche più cubi alla volta, che significa memorizzare perfettamente il punto di partenza”. Il lockdown c'ha messo lo zampino: durante il periodo di reclusione forzata, lei - studentessa universitaria - ha cominciato a postare i primi video sui social riscuotendo subito un enorme successo. “Come tutti, per cominciare avevo seguito i tutorial su Youtube, in italiano c’era poco, così ho provato a pubblicare contenuti miei. Dopo un mese avevo 150mila follower”, riprende. Nel frattempo il gioco inventato nel 1974 dallo scultore ungherese Ernő Rubik e commercializzato nei primi anni 80 è tornato di moda, specie tra i giovanissimi. “Cinque anni fa era considerato un hobby da nerd, anche per questo volevo trasmettere la mia passione, mostrare che si tratta di un’attività utile a sviluppare logica e intuito. Divertendosi”. Nel suo caso è qualcosa che va ben oltre l’hobby: “- sottolinea intervistata da Radio Capital - perché sono su tutti i social, è un vero e proprio impegno. I miei introiti derivano sia da YouTube che da TikTok. Riesco a guadagnare una cifra per mantenermi. Adesso mi sto allenando tantissimo nel cubo da bendata. Una volta ho risolto in cubo anche in sala pre-operatoria. Adesso ho messo in pausa gli studi perché vorrei concentrarmi sui social”, sottolinea.“Con le gare non guadagni abbastanza per vivere, ma con i social sì - riprende carolina - . Si guadagna dal numero di visualizzazioni e dalle sponsorizzazioni. Però mi occupa l’intera giornata tra scrivere, girare il video, pensare al contenuto. A questo vanno aggiunte due ore al giorno di allenamento con il Cubo per prepararmi agli europei che si tengonoIl primo anno ho finito in pari con gli esami, adesso ho deciso di prendermi una pausa dall’università per Rubik”, riporta ancora Repubblica.Il variopinto il puzzle più venduto nella storia contemporanea è statoe commercializzato nei primi anni ’80, il Cubo è passato di mano in mano per quasi 40 anni e spesso si è arenato incompiuto ai bordi di qualche scrivania. I metodi per risolverlo sono noti, e se leggendo questo articolo vi sta venendo voglia di provarci vi lasciamo un portale che raccoglie diversi tutorial. Alla fine è tutta una questione di algoritmo. Come tutti gli oggetti di culto, daiche arrivano a contenere fino aa quelli coperti da ametiste, rubini e smeraldi prodotti da Diamond Cutters International. L’ultima variazione del Cubo è quella social. appunto grazie (anche) a Carolina Guidetti: per TikTok si è inventata il Cubo con le bandiere: inglese, somala, canadese.: durante il lockdown questa piattaforma è esplosa - spiega - . All’inizio pensavo fosse troppo da bambini e per un po’ non ho caricato niente. Poi ho cominciato a lavorarci davvero. Dopo un mese che caricavo video avevo già raggiunto i 150 mila follower“. Ma chi sono i suoi seguaci? “Per la maggior parte si tratta di italiani - conclude - . Soprattutto uomini quelli che mi seguono, anche ragazzini molto piccoli. Quando vado alle competizioni dedicate al Cubo di Rubik ci sonoche mi fermano per chiedermi una foto. Sulle altre piattaforme l’età si alza. Su Instagram e YouTube il pubblico è più adulto. Ho anche una fetta diche magari giocavano da ragazzi e che hanno ripreso in mano il Cubo dopo i miei video“ “I contenuti più virali? Quelli sui Cubi più grandi: il record spetta a un video in cui disegnavo ladopo l’invasione russa: la clip ha fatto“.