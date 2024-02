Catalogna, le donne in topless possono entrare in piscina

La legge sull'uguaglianza

La lettera del governo catalano

Il governo dellaconsente alle donne dinelle piscine pubbliche. Una direttiva dell'esecutivo locale ha infatti informato le autorità dei municipi che devono vietare ogni forma di discriminazione, perché le bagnanti abbiano gli stessi diritti degli uomini. Iniziativa che segue quella dello scorso anno in Germania La possibilità di mettersi in topless, in realtà, è stata sancita da unadel 2020, in cui si vieta ai comuni di discriminare le persone sulla base dell’etnia, del colore della pelle, delle eventuali disabilità ma anche, tra le altre cose, dell’aspetto fisico o dell’abbigliamento. Molti impianti pubblici, in questi tre anni, hanno però impedito alle ragazze e alle donne di indossare soltanto gli slip del costume, introducendo ordinanze municipali, in contraddizione con la legge regionale, che le. Ogni estate erano decine le denunce da parte degli attivisti e delle(gruppo per i diritti civili impegnato nella lotta alla discriminazione di genere)."Si tratta di una questione di parità di genere : gli uomini potevano [mettersi in topless] e le donne no", ha dichiarato Mariona Trabal, portavoce del gruppo. "Non sappiamo perché ci abbiano messo così tanto, ma siamo molto contente", ha aggiunto, a proposito della lettera inviata dal governo ai municipi.In una nota del Dipartimento per l'uguaglianza e il femminismo dell'esecutivo locale si legge che impedire alle donne di stare nelle piscine pubbliche a torso nudo "esclude una parte della popolazione dall’accesso a determinati servizi eriguardo al proprio corpo". Ma "costituisce una discriminazione" anche vietare loro dio "l’uso di costumi da bagno più lunghi", come il burkini musulmano, aggiungono i funzionari. L'utilizzo di questo tipo di abbigliamento integrale, che lascia scoperti solo mani e piedi oltre al volto, è molto dibattuto anche oltreconfine, in, dove nel 2022 si è accesa un'aspra polemica sul tema, tra i favorevoli e i contrari, andando così ad accentuare una questione - quella della laicità dello Stato e di come questa si concretizza nella società civile - già particolarmente critica.Un portavoce del Dipartimento catalano per l'uguaglianza e il femminismo ha dichiarato ai media spagnoli che la lettera è semplicemente "un promemoria", ma che è obbligatorio per i comuni rispettarla. Il governo regionale, guidato dalla sinistra repubblicana catalana filo-indipendentista (ERC), può in teoriaqualsiasi municipio scoperto a violare la norma. La questione del topless, comunque, ha acceso il dibattito anche lontano dalle piscine spagnole. Sabato scorso, gli organizzatori di un Pride nella città meridionale di Murcia hannocon una bandiera Lgbtq+ dopo che era salita sul palco a seno scoperto. Dopo la sua esibizione, Saiz ha dichiarato di essere stata interrogata dalla polizia locale.