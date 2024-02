Catania, Elena è morta a 5 anni. L'ennesima vittima di infanticidio per mano familiare

La denuncia dalla scomparsa e la (falsa) pista del sequestro

Il corpo si trova in un campo

La lista degli infanticidi: in Italia è sempre drammaticamente più lunga

I dati: "La nostra società ha gli eroi e i disgraziati"

La piccola Elena Del Pozzo è morta . Il cadavere della bambina, che a luglio avrebbe compiuto 5 anni, è stato scoperto a poche centinaia di metri dalla casa dove abitava a Mascalucia, nel Catanese. In un campo incolto gli inquirenti hanno trovato quel corpicino,di cui la mamma, appena ieri, avevada parte di "tre uomini armati e incappucciati", subito dopo aver prelevato la figlia all'asilo. Ed è stata proprio la donna,, a indicare il luogo dove giaceva, ormai senza vita, Elena. Uscita con la sua auto e accompagnata dai carabinieri, li ha scortati in via Turati, proprio dietro casa, ed è stata poi portata via da una volante. Sul posto, invece, sono in corso i rilievi degli investigatori per ricostruire l'accaduto. Ma intanto il nome della bimba si aggiunge ad un elenco che si fa ogni anno più lungo, nella sua tremenda peculiarità:Ieri, lunedì 13 giugno, ai carabinieri della frazione Piano di Tremestieri Etneo era arrivata la telefonata di una mamma che denunciava ildella sua bambina, di quasi 5 anni, a. Martina Patti sosteneva che, una volta recuperata Elena dall'asilo,l'avrebbero bloccata mentre era con la figlia erano in auto, portando via la bambina. La notizia della sparizione era subito iniziata a circolare sui media e sui social, diventando virale, mentre le generalità e una foto della piccola rimbalzavano da schermo a schermo, nella sua disperata ricerca. ⁣“Tre uomini incappucciati mi hanno aggredita mentre rientravo a casa con mia figlia dall'asilo – aveva raccontato la donna ai carabinieri –”.⁣ Mentre i militari si sono subito mobilitati per cercare la bambina, le indagini della Procura di Catania hanno puntato sia sul rapimento che sulla denuncia della madre, cercando dicon i parenti e soprattutto provando a capire il. Subito escluse le ipotesi che fosse "opera della criminalità organizzata" e che l'episodio fosse "collegato a una richiesta di riscatto", viste le disponibilità economiche familiari, gli investigatori si sono concentrati sul racconto:, oltre alla mamma, del rapimento,. La donna va a casa e solo dopo, con i familiari, si reca dai carabinieri a presentare la denuncia. Interrogata a lungo nella sede del comando provinciale, così come il compagno, gli zii e i nonni della piccola, Patti sembra smentire le sue stesse parole. Stando a quanto riferito dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, durante un "Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere - aggiunge il procuratore - e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie".e quasi subito smentite. Troppo tardi però per salvare la vita alla piccola Elena Del Pozzo. La svolta, nella rapida quanto tragica vicenda, durata meno di 24 ore, è arrivata quando la sua mamma, Martina Patti, dopo un interrogatorio durato un'intera notte, questa mattina è crollata e.⁣ Nessuna scomparsa, nessun rapimento: ⁣“Il suo cadavere è nascosto in un campo”, sono state infine le parole della donna. "È mia nipote, non mi toccate, fatemi passare, voglio il suo corpo è mia...". Sono urla di dolore, strazianti, quelle del nonno paterno di Elena, arrivato con la moglie sul posto del ritrovamento del cadavere della nipote. ". Un rapimento era impensabile – spiega –. Non si poteva immaginare quello che è successo. Mi sembra tutto così strano, assurdo. La madre di Elena era una ragazza molto chiusa, ma non riesco a spiegarmi il motivo di quello che è accaduto. Ma adesso chi è stato deve pagare, anche chi l'ha eventualmente aiutata".Nessuna pista privilegiata, nessun accusa ancora formulata. Patti, dopo aver scortato gli investigatori sul luogo dove giaceva ormai inerme il corpo della figlia, è stata riaccompagnata in procura. Anche il padre di Elena, denunciato in passato per spaccio di droga e indagato anche per una rapina, non viveva in casa con la compagna – entrambi poco più che ventenni – ma si era allontanato dalla famiglia a causa di un alcuni dissidi personali, ha raggiunto il luogo del ritrovamento. Il ⁣suo ruolo nella vicenda non è stato ancora chiarito.⁣Elena Del Pozzo. Non per una causa naturale, ma. Il perché starà agli inquirenti e alla giustizia stabilirlo. Ma quel corpo, ritrovato in un campo, richiama alla mente chi, prima di lei, anche se poco più grande, ha subito la stessa tragica sorte. Bambine, ragazze, adolescenti stroncate nel pieno della loro giovinezza: come la 13enne, il cui cadavere è stato ritrovato anche in questo caso in un campo, a Chignolo d'Isola, distante circa 10 chilometri da Brembate di Sopra (Bergamo) dove abitava, il 26 febbraio 2011, dopo tre mesi dalla scomparsa; come, 15 anni, che un anno prima era stata assassinata e poi gettata in un pozzo di raccolta delle acque vicino a Avetrana, Taranto; o come il piccolo, 8 anni, per il cui omicidio, avvenuto il 29 novembre 2014 nel comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, l'unica imputata rimane la madre, Veronica Panarello. Ed è impossibile, purtroppo, non ricordare anche il Delitto di Cogne , dove a perdere la vita per mano della madre, Annamaria Franzoni, il 30 gennaio di 20 anni fa fu, di appena 3 anni. E ce ne sarebbero tanti, troppi da ricordare. Una lista di bambini di cui poco si parla, di cui ci si dimentica facilmente dopo che l'eco della cronaca si è spento. Giovani e giovanissimi, a volte poco più che neonati che invece di essere amati e difesi dagli adulti che li hanno messi al mondo, sono maltrattati, abusati, uccisi.che, dopo lo sdegno generale e qualche servizio in tv, scompaiono dalla memoria collettiva per rimanere solo numeri in una classifica statistica che, di anno in anno, viene aggiornata. Uccisi da una mamma, da un papà, dalle persone di cui più si fidavano , da chi ha dato loro la vita. Esistenze interrotte prima ancora di cominciare, quando ancora gli occhi guardano al mondo pieni di stupore e meraviglia. Secondo i dati forniti all'HuffPos dall'Istatin Italia sono stati– vittime di "infanticidio" – mentre nelle stime del Ministero dell’Interno si legge chegli omicidi volontari di cui sono stati. Dal rapporto, primo studio sul "" pubblicato dall’Istituto di ricerca nell’ottobre 2015, emergevano altri dati rilevanti:– padre o madre – naturale o acquisito. Quindi,nel nostro Paesesono morti per mano dei genitori o familiari. Infine, i dati più recenti ma non ancora del tutto aggiornati, parlano di quasi 500 bambini uccisi da una mamma o un papà. "C'è un angelo in paradiso o una mamma che non stava bene psicologicamente o qualcuno ha combinato qualche pasticcio.. Che questa vicenda diventi un motivo per riflettere sul valore della vita è sull'assistenza da fare alle persone che non stanno bene con la testa". con queste parole il parroco di Massannunziata e rettore del santuario di Monpilieri, padre Alfio Privitera, ha commentato la vicenda della piccola Elena. Parlando di unche, molto spesso, sono gli stessi genitori, coloro che la generano quella vita, a dimenticare. Perché? Difficile stabilirlo, ma non esiste e non esisterà mai una ragione che valga più di un'esistenza.