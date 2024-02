Chi lotta per i diritti e le discriminazioni troverà sempre Luce! al suo fianco

I social sono uno strumento gigantesco, noi lo usiamo per diffondere lampi di Luce!

Vogliamo raccontare il mondo attraverso un #hashtag ma senza filtro

Esistono progetti che si pongono obiettivi ed esistono progetti che si propongono missioni. Luce! appartiene alla seconda categoria. Raccontare, informare, sensibilizzare era il massimo che potevamo dare a una società in piena transizione, che vive di condivisioni e soffre di una così urgente necessità di farsi sentire? No, non potevano bastare. E ce lo siamo chiesti. Ce lo siamo chiesti il perché di questa impellenza di raccontarsi. E se ogni forma di espressione nasce da un bisogno, allora qual è quello della nostra società?. Dunque, siamo partiti da tutti quegli stereotipi che, ormai da tempo, accompagnano e in parte stigmatizzano la concezione che abbiamo del web e in particolare dei: un luogo dove tutti si sentono in diritto di poter dire tutto, un luogo dove l’odio dilaga con immensa facilità, un luogo che ci avvicina e al contempo ci allontana e aliena, rendendoci estremamente vulnerabili alla solitudine, alle insicurezze, al confronto con l’altro.Ma è tutto qui? Per fortuna no.Fin dal primo giorno sui social, Luce! è stato verità, approfondimento, energia positiva e tanti colori. Dalle storie più esclusive ai trend più mainstream, vi abbiamo raccontato la transizione in atto. E allora ci siamo domandati: quanto sarebbe costruttivo portare un po’ di Luce! in questo cyber mondo che ci appare così pieno di ombre? Quanto sarebbe edificante riuscire a dar voce a coloro che non hanno voce:Quanto sarebbe potente raccontare il mondo attraverso un hashtag, ma senza alcun filtro? E ci siamo accorti che sono in tanti ad avere il diritto di parlare e infinite sono le realtà che abbiamo il dovere di far conoscere. Innescare questo meccanismo, cogliere questi lampi di Luce! è diventata allora la nostra missione. Abbiamo voluto far di Luce!, attraverso e grazie ai social, un faro alimentato dalle tante piccole scintille, delle più disparate sfumature, che meritano di emergere dal buio di questo complesso e immenso mondo. Vi abbiamo raccontato, in un lasso di tempo relativamente breve, le nuove dinamiche sociali, le mille sfaccettature delle nuove generazioni, ciò che desiderano e ciò che rivendicano.Abbiamo tracciato con i protagonisti delle nostre storie, i lettori e il nostro comitato scientifico la strada verso l’accettazione della diversità; ma soprattutto. Perché, solo attraverso la consapevolezza di tutto questo, si può arrivare alla comprensione della parola più inflazionata dell’anno:. E se un uomo con lo smalto un giorno ci scrivesse: "Oggi nessuno mi ha deriso, ma che è successo?", sarebbe per noi un pezzo di giornalismo di successo".