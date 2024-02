Chi sono gli Alfieri del Lavoro 2023, i 25 studenti tra i più bravi d'Italia

I 25 Alfieri del Lavoro italiani

Giada Bellelli (Modena), Michele Bertoli (Udine), Alessandro Burzacchini (Bologna), Antonietta Anita Cacioppo (Agrigento), Maria Cantillo (Salerno), Veronica Capone (Lecce), Emanuele Giuseppe Capri (Frosinone), Lorenzo Citterio (Belluno), Alessio Giuseppe Corvaia (Enna), Giuseppe di Fazio (Latina), Francesca Di Sabatino (Teramo), Beatrice Gramegna (Imperia),

Antonio Iannarelli (Isernia), Rosa Legramandi (Bergamo), Samuele Mignogna (Campobasso), Ludovica Pantusa (Cosenza), Mariagrazia Razzano (Caserta), Giulia Sartelli (Macerata), Luigia Maria Semino (Alessandria), Marco Solesio (Biella), Katharina Stieger (Bolzano), Anna Toso (Verona), Lucrezia Valgimigli (Siena), Federica Venturelli (Cremona), Emanuele Vita (Brindisi).

I requisiti necessari

, quattro in quelle del Centro e dieci arrivano dal Sud e dalle Isole, per un totale di 16 regioni coinvolte.

E ancora, per dare qualche altro numero significativo anche per quanto riguarda l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi legati alla provenienza e al genere, dei premiati 15 sono donne e 10 uomini, e tutti tranne uno (che ha in tasca un

L'eccellenza dell’industria e della grande imprenditoria italiana, ma anche l’impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica. Perché formazione e occupazione lavorativa segnano gran parte della vita delle persone e c'è chi, nell'uno e nell'altro ambito, diventa un modello, un esempio per l'intera società. Non per forza per i risultati numerici raggiunti, quanto piuttosto per la dedizione, per la passione e per gli effetti prodotti dalle loro attività. Mercoledì 18 ottobre al Quirinale sono stati premiati, come ogni anno, oltre ai venticinque neo Cavalieri del Lavoro anche i: i cosiddetti Alfieri del Lavoro. Istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Premio Alfieri del Lavoro è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Ildei premiati, a rimarcare la continuità dell'impegno nello studio e nella vita. Agli studenti va l'attestato d'onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. Queste lePer il 2023 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.563 studenti, di cui 3.296 possedevano tutti iper il riconoscimento: votazione minima di 9/10 al diploma di licenza media, almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore e 100/100 all'esame di Stato. I venticinque alunni sono scelti non più di uno per provincia, fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutto il Paese. Undici Alfieri vivono e studiano nelle province del Nord Italiadiploma tecnico) hanno conseguito la maturità al liceo (con voti che vanno da 9,83 a 10 e tutti con la lode all'esame di Stato).

Cavalieri del Lavoro, il traino dell'economia nazionale

Insomma non c'è gender gap che tenga, anzi in questo caso, tra le generazioni più giovani, a 'prevalere' tra le eccellenze scolastiche sono proprio le ragazze. Che per di più, sbirciando tra i loro profili, in gran parte hanno scelto poi di intraprendere, visto che in generale sono tante le studentesse e gli studenti che hanno scelto di iscriversi ad esempio alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Rimanendo, tra le altre cose, a studiare in Italia (tranne qualche eccezione), patrimonio inestimabile di impegno, di dedizione, di formazione che il Belpaese non può permettersi assolutamente di perdere.

Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa.

Da una recente indagine elaborata da Crif, agenzia internazionale di rating, è emerso che le aziende dei Cavalieri del Lavoro, pur rappresentando il 3% del campione nazionale di imprese con fatturato superiore ai 20 milioni di euro, sviluppano dal punto di vista occupazionale il 20% di addetti.

Negli ultimi anni, dal 2017 al 2021, le aziende di quest'ultimi hanno mostrato una costante crescita occupazionale e una costante crescita degli investimenti in innovazione, ricerca e risorse umane anche negli anni del Covid. Questa è una forte evidenza rispetto al fatto che queste aziende siano traino dell'intera economia.