Ci sarebbe pure quella storia di una preside - L'editoriale del direttore di Quotidiano Nazionale Michele Brambilla

Oggi sulle pagine del Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, è uscito l'editoriale del direttore Michele Brambilla sulla vicenda della preside del liceo Montale a Roma . Nell'editoriale, il direttore si chiede: "Tutti noi abbiamo pubblicato il nome (e la foto) di lei; ma di lui (in riferimento allo studente di 19 anni, ndr) solo un nome di fantasia, o le iniziali. Perché?". Entrambi infatti sono maggiorenni. In merito alla loro presunta relazione, poi, il direttore spiega: "Intanto, non è reato" e poi: "Saranno fatti loro o no? Soprattutto le chat private?". Certo, "non sarà bello quello che è successo (ammesso che sia successo) ma è forse bella la gogna cui questa donna ora è esposta? O è orribile?", si domanda il direttore. Per leggere l'editoriale del direttore Michele Brambilla "Ci sarebbe pure quella storia di una preside" clicca qui.