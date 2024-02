Cina, l'università di Shanghai scheda gli studenti omosessuali per studiarne lo "stato mentale"

Il tam tam social ha reso lain pochissimo tempo, anche perché la portata della decisione, se confermata,: l', uno dei più grandi e prestigiosi atenei della Cina, avrebbe inviato direttive ai suoi college chiedendo dio comunque coloro che si identifichino come, e - fatto ancora più inquietante - di riferire sullodi ogni studente, inclusi "".Lo scrivein un'inchiesta esclusiva, citando un, cioè una sorta di, intercettato sui social da attivisti e studenti, che si propone di identificaredella popolazione studentesca. Il Guardian scrive di non essere riuscito a contattare per una conferma o un commento l'ufficio comunicazioni dell'università di Shanghai. Ma foto delle parti salienti del documento incriminato circolano su Weibo - il principale social cinese -, rimbalzando poi anche sui social occidentali. Nel frattempo il post originario con il documento, scrive il giornale britannico, è stato cancellato. Ma su Weiboe alcuni esperti si chiedono se questa direttiva inquisitoria non siacon la stringente legge varata ed entrata di recente in vigore in Cina. Sul Twitter cinese molti esprimono preoccupazione per quella che viene percepita come una, come su quellee su qualunque. Secondo James Palmer, vicedirettore della rivista Foreign Policy, "più che di persecuzione omofoba, si tratterebbe del bisogno del sistema diprincipalmente". Sia come sia, nel 2017 ,e negli ultimi mesi sono cresciuti di intensitàdi stampo nazionalistico sui social contro. Episodi, questi, che una recente inchiesta di un istituto di Taiwan (i Doublethink Labs), riportata lo scorsomaggio dal Guardian, riteneva fossero. Che questi episodi siano veri o meno, il quotidiano denota come "". E così anche lo, l'unica manifestazione pubblica concessa finora alle minoranze sessuali in Cina, ha annunciato la chiusura lo scorso anno, complice anche il Covid. Gli organizzatori della marcia di Shanghai sui social hanno espresso tristezza per: "È stata una grande esperienza durata 12 anni e siamo orgogliosi di aver fatto questo viaggio e di aver contribuito a sensibilizzare e a promuovere la diversità per la comunità Lgbtq+". Oggi dunque, sulla testa di tutte le persone che animano e sostengono la comunità Lgbtq+ cinese, non c'è, ma solamente