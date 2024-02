Cina, scatta la censura sulla tv di stato: basta con gli "uomini effemminati" in televisione

contro le minoranze continua a fare discutere. Dopol’incredibile questionario sottoposto dall’università di Shanghai teso a schedare gli studenti omosessuali per studiarne lo “stato mentale”, il governo di Xi Jinping torna: questa volta, a smuovere il mondo arcobaleno è stata la decisione diGli ordini ai broadcast televisivi sono arrivati direttamente dai piani alti di Pechino che spingono per promuovere le “linea rivoluzionaria”. Le direttive sono chiarissime:”. Nel centro del mirino di Xi Jinping ci sarebbero tuttedel panorama musicale del paese asiatico che spingerebbero gli uomini ad adottare comportamentiritenuti: “Queste volgari celebrità di internet” ha dichiarato il responsabile delle emittenti televisive. “Dovremmo invece promuovere fortemente, la cultura rivoluzionaria e la cultura socialista avanzata”. Quindi dopo(su QQ, lo Snapchat cinese, sono state bandite le parole gay, lesbica e lgbtq”) e la, il governo di Pechino mette. Inoltre, sempre in campo televisivo, sono statiriguardo la copertura delle vite dei vip: per le emittenti televisive infatti sarà vietato trasmettere comportamenti di coloro che “violano l’ordine pubblico” e “perdono la moralità”. Spesso, in un mondo sempre più, si tende a dimenticare quale sia la linea politica del Partito Comunista Cinese, sempre