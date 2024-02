Coperte colorate tappezzano le piazze, è un "No" alla violenza sulle donne

L'iniziativa in giro per le città d'Italia

Un mare diinvade le piazze italiane. Ha iniziato da, per poi passare pere proseguirà poi aQuesta mattina, in piazzaerano oltre tremila le coperte messe a tappeto, realizzate in maglia e uncinetto da tante volontarie, e fanno parte del progetto 'Viva Vittoria' contro la violenza sulle donne. L'evento nasce dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'associazione di volontariato, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su una trentina di piazze in Italia e all’estero. Per Firenze l'evento ha il patrocinio di Comune e Città metropolitana, oltre che della Regione Toscana.Cucite con quadrati 50x50cm, arrivati da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Alla loro realizzazione hanno partecipato centinaia di persone, donne ed uomini, con un'età compresaMa anche scuole, centri anziani, misericordie, associazioni sportive, comunità religiose e tanti singoli individui. Sono fatti con il cuore per aiutare le donne vittime. C'è chi ha preso per la prima volta in mano i ferri o gli uncinetti spinto dal forte desiderio di partecipare. C'è chi ha fatto un quadrato e chi ne ha fatti centinaia. Dalle 5 di oggi, 11 novembre, in piazza Santa Croce a Firenze è cominciata l’installazione. Alle 6 è partita la catena umana da via San Giuseppe,, per raggiungere la piazza e stendere di conseguenza ciascuna coperta. I visitatori potranno scegliere la propria coperta offrendo in cambio una donazione di minimo 20 euro"Una installazione che arriva dritta al cuore e mette in evidenza la forza e la resilienza delle donne - ha sottolineato l'assessora alla cultura della memoria e della legalità- un’iniziativa partita un anno fa, promossa con entusiasmo, tenacia e determinazione che hanno saputo creare una rete solidale a cui hanno aderito scuole, associazioni, istituzioni, donne e uomini uniti per dire basta alla violenza di genere. Il progetto ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica. L’idea, grazie a Viva Vittoria e a Bergljot Leifsdottir Mensuali, di realizzare queste coperte in maniera corale e condivisa tra le persone più diverse rappresenta il modo con cui la nostra comunità intende dire no alla violenza contro le donne"."Un’iniziativa che ha un pregio enorme: fa rete e mette insieme tante realtà del nostro territorio - ha dichiarato l’assessora fiorentina al welfare-. Ringrazio le nostre amiche di, che si sono impegnate in prima linea. E ringrazio la Fondazione Conad - ha aggiunto - che ha sempre avuto un'attenzione forte per tutte i le realtà sociali del territorio. Avremo una piazza bellissima che farà cassa di risonanza nella nostra città, nel resto d'Italia e non solo. E' stato un lungo lavoro di tessitura e cucitura che lancia due messaggi importanti: i mille colori delle coperte sono le mille differenze dei nostri cittadini, che devono essere valorizzate al massimo. Il cucire insieme, invece, è la metafora dello stare insieme, all'interno di una comunità. Tutti insieme si possono ottenere risultati molto più importanti".

"Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse.

Si è dimostrato un tramite perfetto perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione".