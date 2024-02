Corsa contro il tempo per il piccolo Giorgio. La mamma: “Aiutateci a salvarlo"

In questi giorni idovrebbero pensare solo a scrivere letterine a Babbo Natale, correre ad assaggiare per primi i biscotti caldi appena sfornati da mamme e nonne, chiedere una montagna di regali, fare tanti giri sulla giostra, passeggiare sotto le luminarie e gli alberi con le lucine che brillano. Tutte cose che avrebbe fatto anche il, se solo fosse stato bene. Invece è inche lotta tra la vita e la morte . Il 22 novembre, un atroce mal di testa lo ha fatto piangere a perdifiato. La corsa verso l’ospedale,: Giorgio ha un tumore al cervello . Si trova in America ora, ed è lì che ildovrà essere operato. Un, delicatissimo ma necessario, e molto costoso: servono 150mila euro e la famiglia non li ha. Il babbo di Giorgio è toscano come i suoi parenti - la famiglia vive tra Prato e Calenzano -, che pregano dall’Italia che tutto vada bene. La mamma è americana, ed è lì che si trova in questo momento, accanto al letto dell’ospedale di Minneapolis dove il piccolo è ricoverato. Per sostenere i costi dell’intervento e delle cure successive c’è bisogno dell’, per questo, la zia del bambino, si è vista costretta a lanciare un appello su internet.“Ho iniziato a raccogliere fondi - ha scritto nel suo appello - perché martedì 22 novembre abbiamo scoperto che mio nipote diche vive in America ha un tumore celebrale. Sono venuta subito qui per stare vicina a mio fratello e vorrei aiutarlo in qualsiasi modo possibile. Vivono qui perché mio fratello ha sposato una ragazza americana,. Non posso fare molto quando il piccolo piange perché ha mal di testa, mi si strazia il cuore sentirlo lamentarsi e non poter far niente per alleviare il suo dolore. Mentre le nausee vengono ben placate dalle medicine, il mal di testa no. Intanto sul"Forza Giorgio, un abbraccio grande!" ha scritto Nicola che ha donato 10 euro. Pamela ha donato 500 euro e scrive: "Sono mamma di tre bimbi, due gemelli di 3 anni e mezzo e un piccolino di 6 mesi, non voglio immaginare cosa stia passando questa mamma al solo pensiero il cuore si stritola e le lacrime solcano il viso. Abbraccio la famiglia speranzosa di sapere che il piccolo Giorgio possa vivere serenamente come tutti i bimbi dovrebbero poter fare". E poi, ancora: “" ha scritto Guido, mentre Giada ha donato 5 euro e lasciato questo messaggio: “Se ci aiutassimo a vicenda cambierebbero, o perlomeno avrebbero possibilità di cambiare tante cose”. “Solo un piccolo aiuto, ma fatto col cuore” scrive Andrea donando 50 euro. E Alexa: “Un piccolo aiuto per questo splendore. Forza piccolo!”. “Forza piccolo Giorgio! Anche la mia bimbae durissima. Siete piccoli guerrieri! Non mollate mai! Tanto amore e tanta forza a tutti e due” scrive Elena. Alessandra manda a Giorgio 5 euro e scrive: “Forza piccolino, torna a star bene”., tutte preziosissime, dalla prima all’ultima, che mostrano la faccia dell’Italia migliore, quella pronta a spendersi e ad aiutare chi ha più bisogno nel momento in cui c’è più bisogno. Questi sono solo alcuni dei messaggi a corredo dei contributi arrivati, ciascuno secondo le proprie possibilità, ma tutti uniti dallo stesso, inestimabile,. Finora si è raggiunta la somma di oltre, ma c’è ancora moltissimo da fare. Chiunque può donare qualcosa per aiutare Giorgio, chi volesse contribuire può farlo a questo link rispondendo all’appello della famiglia: https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-giorgio?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=chat&utm_source=whatsApp&utm_term=undefined.