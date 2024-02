Dà il nome femminile ai carabinieri, rivelando di essere trans: 30enne assolta al processo

La protagonista della vicenda, unache attualmente vive a Milano, era. Quando i militari le hanno chiesto i suoi dati, il 24 marzo del 2020, durante, ha indicato il, con il quale si fa chiamare da circa 15 anni, omettendo pertanto il suo nome all'anagrafe, Luis Miguel Alvarez Lezcano. Ma ha subito, in attesa dell'operazione di riassegnazione di genere. Ciononostante la ragazza ha dovuto rispondere a processo disulla propria identità. Oggi però, il magistrato del Tribunale di Milano, Paolo Salvatore, l'ha. Tra le motivazioni: "Ha indicato leed è riconosciuto nell'ambiente sociale di riferimento" e, di conseguenza, "perché il fatto non sussiste". Secondo il giudice "è da ritenere che, nel declinare le false generalità,, dal momento che aveva in tal modo inteso indicare le generalità nelle quali (per ragioni di identità di genere) si riconosce ed è riconosciuto nell'ambiente sociale di riferimento. Assenza di dolo ancora più evidente se si pensa alla pressoché immediata messa a parte degli operanti del fatto di essere transessuale". "Durante l'udienza – spiega Debora Piazza, legale di Pamela – il giudice ha mostratodicendo alla mia assistita che, se le faceva piacere, le avrebbe posto le domande come se fosse stata una donna e lei si è sentita subito a suo agio spiegando di sentirsi da sempre,che non è il suo. Sta aspettando il permesso di soggiorno per poi finalmente operarsi e concludere il percorso di transizione".