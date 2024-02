Daltonismo, quando il mondo ti esclude perchè non riconosci i suoi colori

I tre tipi di daltonismo al centro del progetto della Fondazione Colour Blind Awareness

Oltre alle difficoltà nella vita quotidiana arrivano anche quelle lavorative

Il cielo azzurro che non è azzurro, le fragole che non sono rosse, i semafori e la bandiera italiana che. Come il cubo di Rubik, le immagini sui libri, i quadri, i film in televisione. La domanda, che si fanno in tanti, è sempre la stessa:Questoriguarda una buona fetta della popolazione mondiale. Sono tanti i dubbi, i luoghi comuni, i pregiudizi, persino le convinzioni infondate su questo, una condizione che erroneamente viene intesa comema che, invece, causa la visione di colori diversi da quelli che percepisce la maggioranza delle persone.Non sono in grado di percepire la luce rossa e per questo hanno difficoltà a differenziare il rosso dal verde (); oppure non sono in grado di percepire la luce verde, distinguendolo a difficoltà dal rosso e da alcune tonalità di grigio, viola e blu (); o ancora, non sono in grado di percepire la luce blu, con difficoltà a distinguere il colore azzurro dal grigio, il viola scuro dal nero, il verde dal blu e l'arancione dal rosso (. Sono i, al centro di un progetto con cui laha voluto dimostrare, tramite uno speciale software, come chi soffre di questo difetto di vista vede. I tipi di daltonismo dal colore rosso e verde (protanopia e deuteranopia) sono, e quindi le persone affette ne soffrono dalla nascita. L'e solo losono colpiti. Anche il daltonismo del colore blu (tritanopia) può essere ereditato e gli uomini e le donne sono ugualmente colpiti (in generale è molto raro circa 1 su 50 000 persone). Alternativamente, può essere acquisito tramite alcune medicine o causato da malattie quali il diabete e la sclerosi multipla. Il daltonismo è causa diper chi ne soffre: a scuola per le informazioni relative ai colori quali quaderni scolastici, risorse educative sui siti web o istruzioni in classe; nell'ambito lavorativo per le grafiche colorate in una presentazione; nella scelta dell'abbigliamento; nel fare la spesa, lavori di giardinaggio, guardare/fare sport, guidare e utilizzare mappe e informazioni di navigazione come la cartina della metropolitana di Londra.Tante anche leprecluse ai daltonici sono molte professioni, nelle forze armate, servizi di pronto soccorso, elettricisti, piloti di aerei e treni e alcuni professione marittimi. Inoltre, molte altre carriere sono molto più difficili come quelle dei dottori, designer, ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), orticoltura. È una lista infinita che costringe le persone con daltonismo a trovaree ad affidarsi a colleghi o software per identificare i colori. Per aiutare i daltonici,dovrebbero garantire che qualsiasi informazione fornita contenente colori venga anche comunicata in un altro modo, quale testo, simbolo e schema. Le scuole devono rendersi conto che i risultati degli esami scolastici potrebbero essere migliori se gli studenti daltonici ricevessero un. Anche i negozi potrebbero aumentare i propri clienti del 5% offrendo etichette appropriate. Ad esempio, i negozi di abbigliamento, sia fisici che online, potrebbero attirare i clienti daltonici aggiungendo informazioni sui colori sulle etichette o nelle descrizioni sui siti web.