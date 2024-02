Denuncia la violenza con un'emoji: il compagno la picchia davanti alla figlia

La violenza domestica denunciata con l'emoji

Un messaggio in codice per chiedere aiuto. Rita (nome di fantasia), una donna di circa 50 anni, di Casamicciola Terme sull'isola d'Ischia, ha usato un segno convenzionale,, per segnalare ad un'amica che il compagno la stavaLa vittima, attraverso questo simbolo conosciuto da tutti e molto usato (così da non destare sospetti) ha lanciatoche, riconoscendo il codice utilizzato, a sua volta ha chiamato subito i Carabinieri per avvertire che la donna era in pericolo. I militari della compagnia di Ischia hanno raggiunto l'appartamento segnalato, dove hanno trovato, in lacrime e con un grosso livido sull'occhio destro. Quando se li è trovata davanti ha provato a dire, con un filo di voce, che andava tutto bene , che in casa non c'era nessun oltre a lei e la figlia. Una bugia detta forse per spavento, forse per vergogna. Non riusciva a smettere di tremare.E così la sua bambina, di soli 12 anni, proprio non ce l'ha fatta. Aveva assistito alle botte, pochi minuti prima, provando anche invano a dividere i genitori. Dall'altra stanza, quando ha capito che la storia rischiava di restare sepolta dal silenzio della paura, ha gridato ai militari: "".È stata quindi proprio la figlia della coppia ad avvertire i Carabinieri che. Un militare è subito corso sul retro dell'abitazione, dove ha sorpreso l'uomo mentre era intento a riempire una borsa per la fuga. L'aggressore era armato, aveva con sè un coltello a lama sottile lungo 18 centimetri e uno multifunzione lungo 14 centimetri. I militari lo hanno quindi bloccato e portato in caserma.Quello che i Carabinieri hanno scoperto era un copione letto e riletto: le minacce, gli abusi scattavano sempre più frequenti, senza motivo. E poco importa che ad assistere ci fosse un minore, la loro bambina. Dai successivi accertamenti sono emersi anni di violenza e maltrattamenti nei confronti della compagna, culminati nell'ultimo episodio.L'ennesimo di una lunga serie. La vittima aveva anche presentato diverse denunce per le violenze del suo compagno, poi sempre ritirate. Per paura di ritorsioni? Probabilmente. La donna lo sapeva che ogni giorno che trascorreva in quella casa, dove il marito teneva anche dei coltelli,. E così, invece che ricorrere ancora una volta alle forze dell'ordine, ne aveva parlato con la sua amica e insieme avevano individuato un codice,che avrebbe fatto capire: lo stratagemma dell'sos tramite emoji.Un modo semplice ma efficace per chiedere aiuto, che si è rivelato risolutivo. Le due avevano deciso che se Rita avesse inviato un messaggio whatsapp contenente solo un pollice all'insù, la sua amica avrebbe dovuto avvertire le forze dell'ordine. Per questo, all'ennesima aggressione, quando si è presa due pugni alle tempie e uno sull'occhio, nonostante la paura di essere scoperta, il senso di vergogna che l'ha portata persino a negare l'evidenza delle botte, ha scelto di mettere la parola. Quel messaggio lo ha inviato.Nonostante le iniziali resistenze ad aprire La 12enne figlia della coppia, che è anche intervenuta al momento dell'aggressione cercando di tenere il padre lontano dalla mamma, sta bene, mentre l'uomo è statoe portato nel carcere di Poggioreale a Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di maltrattamenti contro familiari o conviventi commessi in presenza di persona minore con disabilità e lesioni personali.Si allunga così il lungo, lunghissimo elenco di storie di donne segnate dalla violenza. Dal primo gennaio alla prima settimana di novembre 2022, tra Napoli e provincia sono state arrestate e denunciate in flagranza di reato e su disposizione dell'autorità giudiziaria ben 593 persone per, 70 persone pere 3 persone per. Sono 1271, invece, le persone arrestate e denunciate per maltrattamenti in famiglia, per un totale di. Un fenomeno che registra la triste media, per difetto, di sei persone arrestate o denunciate al giorno.