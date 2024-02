Di Grazia, dai domiciliari alla diretta tv. Uxoricida, in onda la polemica

Di Grazia, condannato per omicidio e occultamento di cadavere

Condannato agli arresti domiciliari torna in diretta tv: è polemica sull'intervista all'uxoricida e alle sue esternazioni imbarazzanti. Non bastava l 'Intelligenza artificiale che ha "fatto parlare" bambini scomparsi, proprio come succede suieri sera la trasmissione andata in onda su RaiTre Chi l'ha Visto? , ha proposto uno dei momenti più bassi della Tv di Stato. Ovvero, l'intervista a, siciliano di 83 anni condannato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di, sua moglie, scomparsa il 25 agosto 2011. L'uomo, agli arresti domiciliari -- non è non nuovo alle(vedi l'apparizione andata in onda asu Rete4 nel 2014. Nei giorni scorsi ha chiamato la redazione del popolare programma Rai condotto da, con l'obiettivo di "ritrovare" la consorte.Apparentemente una telefonata come tante, uno degli appelli per una persona scomparsa: un marito che chiede aiuto per ritrovare sua moglie. Ma la chiamata ricevuta nei giorni scorsi dalla redazione di Chi l’ha visto?, e che Federica Sciarelli ha portato all’attenzione del pubblico, non è come tutte le altre: quella che poteva sembrare una richiesta di aiuto, nascondeva una realtà molto diversa. A contattare la trasmissione è stato Salvatore Di Grazia, condannato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Mariella Cimò, sua moglie, scomparsa il 25 agosto 2011.Tutt’ora l’83enne, che si vanta di essere un seduttore, si proclama innocente, nonostante sia agliscontando la sua pena, e ora ha contattato la trasmissione per provare a ritrovare la consorte: "Chiunque l’abbia vista si faccia avanti”, le parole di Salvatore Di Grazia ai microfoni del programma nel corso della puntata di. Un'intervista raccolta mentre l'uomo si trova agli arresti domiciliari nella sua villa ad, condannato a 25 anni per l’omicidio di Mariella Cimò, sua moglie, che ora sta cercando. Secondo tre gradi di giudizio l’uomo ha ucciso la donna dopo un litigio, all’alba del 25 agosto 2011, litigio avvenuto a causa dei continui tradimenti di lui. Per Di Grazia il movente: stando alle sue parole "la moglie non sapeva dei rapporti extraconiugali e non ci fu nessuna lite in merito, anzi. Lui si proclama innocente e dice di essere sempre stato perfettamente in grado di gestire le ‘senza mai essere scoperto".Parole che hanno profondamente turbato gran parte degli ascoltatori, tanto che è scattata la polemica social, dovuta anche a varie 'esternazioni' dell'uomo, e i commenti su Twitter la dicono lunga., conditi dapronte ad andare ad "assisterlo" a casa ("assistenza sanitaria", dice lui), come sottolineato dallo stesso detenuto, condannato per la morte delle consorte che - secondo lui - "è ancora viva e chissà dove".Secondo gli inquirenti e la verità processuale, la donna sarebbe stata uccisa all’alba del 25 agosto 2011 al culmine di un litigio a San Gregorio di Catania, dove la coppia viveva in una bella villa con tanti cani e gatti. Il movente è stato indicatoche, nell’autolavaggio di cui era proprietario e in cui lavorava, a venti minuti dalla propria abitazione, pare ricevesse numerose donne“. "Io sono stato 43 anni con mia moglie, ho avuto centinaia di donne”, ha commentato in tv, smentendo il rapporto conflittuale con la moglie scomparsa, e negando che la donna avesse avuto contezza delle relazioni extraconiugali Gli inquirenti lo inchiodarono perché la mattina della scomparsa Salvatore Di Grazia si recò in ferramenta per comprare: secondo la ricostruzione, sarebbe stato acquistato peri resti della donna, mentre lui ribatte che serviva per fare il bagnetto ai loro 3 rottweiler.E quando gli viene chiesto perché non abbia denunciato subito, ribatte: “Mia moglie aveva un culto smodato per la privacy”. Sul suo capo, per gli inquirenti, ha pesato una confidenza a un amico, a cui, nel novembre successivo alla scomparsa, disse: “Non è il momento del lutto,”. In altre parole avrebbe aperto “”. Si è così giustificato: “Mia moglie manca da 3 mesi, mi trovo anche inquisito. Ho una certa reazione. Mi pare epidermicamente legittimo. Ho avuto un po’ di contenimento nell’immediato, non volevo che tornasse e mi trovasse con un’altra donna”.Durante l’intervista andata in onda sul terzo canale Rai, Salvatore Di Grazia è stato chiamato continuamente al telefono e in un caso si sente unadall’altro capo dell’apparecchio. L’intervista si conclude con quest’affermazione di Di Grazia: “Io non ho bisogno di dire che sono innocente, perché si vede che sono innocente”. "Vittima dei giudici incapaci?", dovrebbero pensare i telespettatori. L’uomo ha infatti semprema le prove a suo carico sono sempre state pesanti. Per i magistrati la verità è un'altra. Per i telespettatori restano sgomento e imbarazzo. In attesa della prossima intervista tv.