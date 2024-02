Diciottenne pakistana scomparsa: si era opposta al matrimonio combinato. Si teme il peggio

a Reggio Emilia, sul, la 18enne pakistananel nulla da quasi un mese. La ragazza si era, denunciando i suoi genitori. La giovane, all'epoca dell'accordo per le nozze ancora minorenne, si era rivolta ai. Dopo aver tentato di combinare le nozze islamiche della figlia con un cugino i genitori, marito e moglie rispettivamente di 43 e 46 anni, sono stati denunciati a gennaio dai militari con l'. L'evento era stato fissato per il 22 dicembre in patria, con biglietti aerei acquistati il 17 dicembre. Ma la ragazza, e così ha raccontato tutto agli assistenti sociali del Comune emiliano, che hanno poi segnalato la vicenda agli inquirenti. Quando il 5 maggio scorso i carabinieri si sono attivati cercando la ragazza presso la, dove la giovane aveva fatto rientro dopo un periodo in una Comunità Educativa in provincia di Bologna, hanno scoperto che Saman era, così come i. Stando alle testimonianze raccolte dagli investigatori, questi ultimi sarebbero tornati recentemente e in tutta fretta, per un presunto problema familiare. Ma la ragazza, da accertamenti fatti anche con gli aeroporti, non è partita con loro.Per questo sono state avviate le ricerche in tutta la zona limitrofa, servendosi anche di sopralluoghi con gli elicotteri. Sono stati svuotati i canali di irrigazione ed usate squadre cinofile e dei vigili del fuoco. Per ora non è stato ancora rinvenuto nulla. Fin da subito, però, non si è esclusa alcuna ipotesi, soprattutto quella dell'omicidio. A destare allarme era stata ladella scomparsa e l'allontanamento improvviso della famiglia. La si continua a cercare, ma nelle ultime ore sarebbero emersi elementi che fanno pensare a chi indaga che. Le immagini dei, nella serata del 29 aprile hanno immortalato tre persone che portavano con sé due pale, un secchio con un sacchetto azzurro, un piede di porco e un altro strumento di lavoro che e si dirigevano nei campi dietro la, rientrando dopo oltre due ore e mezza. Le indagini proseguono per accertamenti e per l’individuazione dell’intero nucleo familiare, anche all’. A tal fine sono stati già attivati i canali della cooperazione internazionale.