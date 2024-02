Disturbi alimentari, il Governo azzera i fondi. La testimonianza di Paola Turani: "Una follia"

Queste conseguenze le ho viste, una volta di alcuni anni fa, quando mi trovai a condividere quindici giorni con pazienti ricoverati nel reparto di neuropsichiatria infantile degli Spedali Civili di Brescia. Ragazze di 14-15 anni ridotte pelle e ossa, stanche di muoversi e di vivere. I volti delicati e bellissimi di adolescenti segnati dalla mancanza di nutrimento, di amore per se stesse e per il mondo. L’unica preoccupazione era quella di cancellare il proprio corpo, ridurre al minimo lo spazio occupato, sparire.

E sparivano davvero, dietro agli angoli dei corridoi grigi, trascinandosi appresso il trespolo metallico con la sacca nutrizionale attaccata dai medici ad un sondino che, passando dal naso, raggiungeva con la forza il loro apparato digerente. Ho visto i volti disperati dei genitori che potevano venire in visita solo una volta ogni tot giorni (a seconda del periodo di trattamento che le ragazze stavano attraversando).

L'importanza di cure e strutture adeguate

Una madre, una volta, perdendosi nello sguardo vuoto della figlia, aveva detto: “Perché fai questo? Non capisci che se non mangi non puoi tornare a casa?” E la ragazzina – avrà avuto 14 anni – aveva risposto soltanto “Scusami”. Come se davvero, per lei, bastasse pigiare un pulsante e smettere di avere un comportamento distruttivo verso se stessa. Come se dovesse sentirsi in colpa per qualcosa di cui ormai aveva perso completamente il controllo.

La verità è che non è semplice. Disturbi comportamentali così gravi hanno bisogno di essere trattati a dovere, di avere strutture dedicate, personale qualificato. Fondi destinati. In ballo c’è la vita dei nostri ragazzi.

Le testimonianze dei vip

Anche dal mondo dei vip arrivano parole di protesta. Sui suoi social Paola Turani scrive: “Che con la nuova legge di Bilancio si sia azzerato il fondo per il contrasto dei Disturbi dell’alimentazione è follia. È inammissibile se si pensa che i DCA sono la prima causa di morte tra i giovani (escludendo gli incidenti stradali). Di conseguenza verranno chiusi reparti, licenziati professionisti, molti pazienti e le loro famiglie si ritroveranno da soli ad affrontare situazioni difficili senza supporto perché i DCA necessitano di una terapia psicologica e fisica complessa che troppe volte si tende a sminuire o, peggio ancora, a ignorare(...)

Avevo vent’anni quando, in seguito a una forte pressione psicologica e un meccanismo malato per cui le taglie erano sempre più piccole, iniziai a mangiare meno, a saltare i pasti, poi a non allenarmi più per paura di “ingrossare” e infine a mangiare solo una mela al giorno. Vivevo a Parigi, fare la modella non era semplice: molta competizione e standard altissimi. Ero finita intrappolata in un circolo vizioso pericolosissimo innescato nella mia testa, ma io amavo troppo il mio lavoro. Mi ero isolata da tutti, perché la malattia questo fa. Ti toglie tutto.

Ricordo che più dimagrivo e più i miei agenti erano soddisfatti, io lavoravo di più. “Non sei mai abbastanza magra per Parigi” dicevano. Un’ambiente tossico, un circolo vizioso dalla quale sono riuscita a staccarmi solo qualche anno dopo capendo che la mia vita contava molto di più di una stupida taglia e che se avessero voluto, mi avrebbero scelta anche con qualche kg in più. Ma soprattutto, che stare con amici e famiglia aveva un valore troppo alto per perderlo.

Così tornai a casa. Continuai a lavorare, ma alle mie regole. E andò pure meglio! Ripresi ad uscire, a divertirmi. Così iniziò un lungo percorso, un lavoro di auto-accettazione che non sempre andava di pari passo con i canoni estetici imposti dalla moda a quel tempo, raggiungendo il mio prezioso equilibrio esteriore ma soprattutto interiore. Non so se queste parole potranno aiutare qualcuno, ma è giusto parlarne. In un momento in cui invece di andare avanti, sembra si stia tornando indietro. Purtroppo”.

Ricorderemo anche che, alcuni giorni dopo la morte di Giulia Scaffidi per anoressia – aveva appena 17 anni -, il fratello maggiore Tony aveva lanciato un appello a tutte le ragazze: “Attenzione ai falsi messaggi che arrivano dal mondo delle fashion blogger e dai social. Se aspirate ad apparire più belle, non è rinunciando al cibo che lo raggiungerete”. Poche ore prima era stato al funerale di sua sorella.