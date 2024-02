Divieto quasi totale all'aborto in Oklahoma: chi trasgredisce rischia fino a 10 anni di carcere

Il reato di aborto

Cambio di rotta dello Stato

La Corte Suprema e la sentenza Roe v. Wade

Planned Parenthood promette di impugnare la misura

Negli Stati Uniti è stato posto un altro mattoncino sul muro che separa le donne dai loro diritti. In, martedì 5 aprile, i legislatori hanno approvato, diventando così l'ultimo stato guidato dai repubblicani a portare avanti una legislazione restrittiva sul tema. Intanto la Corte Suprema valuta un caso che potrebbe rovesciare la storica sentenza Roe v. Wade (1973) che è alla base delle leggi sull'interruzione volontaria di gravidanza.La misura, chiamata, prevede che, "tranne chein emergenza medica", l'aborto sia considerato un reato punibile con un massimo die una. La misura, che l'anno scorso era stata approvata al Senato, è passata alla Camera dell'Oklahoma con 70 voti a favore e 14 contrari. Ora il testo è stato inviato al, il cui ufficio ha già fatto sapere che il repubblicano ha promesso a settembre di firmare "ogni provvedimento legislativo a favore della vita" che arrivi alla sua scrivania. Secondo l'ufficio del Senato, a firma avvenuta - come probabilmente accadrà-, la legge entrerà in vigore il prossimoL'approvazione del Senate Bill 612 è avvenuta dopo che l'Oklahoma era diventato una delle principaliche cercavano di abortire (come avvenuto anche in): qui la legge federale SB8 ha vietato infatti la procedura, una fase molto precoce della gravidanza. "Se dovesse entrare in vigore, la S.B. 612 avrebbe effetti devastanti sia per le donne dell'Oklahoma che per quelle del Texas che continuano a cercare assistenza in questo Stato", ha fatto sapere in una dichiarazione una schiera di associazioni per i diritti all'aborto, tra cui l'A.C.L.U. dell'Oklahoma e l'Oklahoma Call for Reproductive Justice. "Quasi la metà delle pazienti che i medici visitano attualmente sono persone provenienti dal Texas - hanno aggiunto -. Ora, le cittadine dell'Oklahoma potrebbero affrontare un futuro in cui non c'è più un posto, nel loro stato, dove avere questo tipo di assistenza sanitaria di base".Il, ha spiegato al New York Times che la nuova norma è stata emanata in previsione di una decisione pendente della Corte Suprema su unadi gravidanza. Se i nove giudici sosterranno quella legge verrebbe rovesciata la Roe v. Wade, la decisione del 1973 che ha stabilito il diritto costituzionale all'aborto e che ha proibito agli Stati di vietarlo prima della vitalità del feto, o comunque prima delle 23 settimane. Dalla Florida all'Idaho, i Congressi statali guidati dai repubblicani stanno però agendo come se la Roe fosse già stata annullata, avanzando restrizioni che mirano a rendere la procedura illegale in quante più circostanze possibili. "Ovviamente, sono entusiasta perché abbiamo la possibilità di. Parte di questo dipende dalle future sentenze della corte" come quella nel caso del Mississippi, Dobbs contro Jackson Women's Health Organization, ha aggiunto Olsen.Per Emily Wales, presidente ad interim e capo esecutivo di, il disegno di legge rientra appieno in una serie di misure anti-aborto che stanno avanzando in Oklahoma, compresa quella che rispecchia la legge del Texas e che di fatto ha autorizzato i cittadini a fare causa alle cliniche e a coloro che violano il divieto. Secondo lei, come dichiara al NY Times, i membri antiabortisti della Camera dei rappresentanti hanno approvato la proposta di legge mentre i sostenitori dei diritti riproduttivi delle donne si trovavano fuori dal Campidoglio, per parlare alla manifestazione "Bans off Oklahoma". L'associazione Planned Parenthood, che gestisce due delle quattro cliniche abortive nello Stato,. "Questo divieto è in linea con quelli tradizionali che sono stati bloccati in passato", ha aggiunto. "Quindi siamo abbastanza fiduciosi che, finché la Roe rimane la legge del Paese, ci sarà un modo per bloccare tutto questo". Rebecca Tong, co-direttrice esecutiva di Trust Women, che gestisce una clinica a Oklahoma City, dichiara che questa "ancora essere al servizio della nostra gente. Non ci faremo dissuadere dal fornire assistenza sanitaria compassionevole alle nostre pazienti, molte delle quali sono nostre vicine, colleghe e familiari", ha concluso.