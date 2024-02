Domnica: a dieci anni dal naufragio della Concordia, l'ex ballerina moldava oggi pensa al sociale

La dama nera

Domnica oggi

L'annuncio della diretta su Facebook

Che fine ha fatto la ballerina moldava, presunta “amante” del Capitano Schettino al momento del naufragio?Cosa fa oggi l’affascinanteche la notte del disastro della, nel quale persero la vita 32 persone, era insieme al comandante Schettino in plancia. Ora ha 35 anni, esi sarebbe buttata in politica, facendo l’attivista. In Moldavia si occupa di. La bionda signorina con il taglio a “carrè“ apparsa in un’infinità di immagini, 25enne all’epoca, dal fisico slanciato, con uno conturbante accento dell’est e una, presunta, love story in corso con il Capitano Schettino, proprio durante il viaggio del naufragio e con 32 vittime all’Durante tutto il periodo del post naufrafio e delle fasi processuali, i giornali la etichettarono come la, la figura che contribuì suo malgrado a uno dei più grandimai avvenuti: l’opinione pubblica e ei media la ritennero responsabile di aver, nonché la rotta, al capitano della Costa Concordia,che, condannato adi reclusione per l’incidente all’Isola del Giglio, sta scontando la sua pena nel carcere romano di, dove frequenta corsi universitari in Legge e Giornalismo. Da maggio 2022 potrà inoltre richiederealla detenzione in cella.Oggi Domnica ha tentato di cancellare la tragedia vissuta nelle acque italiane: si è tuffata nel sociale e. Stando ai suoi profili social, l’ex ballerina oggi sarebbee - dalle immagini che la ritraggono. pare che pa presunta “amante” del Capitano Schettino, conservi un ottimo aspetto anche dopo dieci anni, anni che non devono essere stati propriamente facili per lei, vista la risonanza internazionale sella tragedia. Ben vestita e affascinante,è stata infatti inserita fa una rivista moldava di gossip l’ha infattigrazie a uno scatto fotografico che ha conquistato migliaia di fan sui social moldavi e che che il sito MOW (mowmag.com) pubblica sulle proprie pagine digitali.Tornata nel suo paese, a Chișinău,avrebbe completato gli studi universitari. In seguito, pare abbia deciso di, come si può verificare sul suo profilo Facebook e che il suo attivismo l’abbia portata a costituire unache porta il suo nome e opera. “Da quando mi conosco, sono sempre stata una. Attivista fin da piccola” ha scritto come descrizione del suo blog. E se nell’immaginario collettivo rimarrà per sempre “l’amante di Schettino”, da qualche anno l'ex ballerina scrive articoli online di analisi dell’attualità legati alla Moldavia e si è trasformata in una, apparendo in video su tv locali e nazionali.Sempre in cerca di visibilità, la moldava, la biondina che era con Schettino a cena mentre il transatlantico da 114mila tonnellate stava iniziando la folle corsa verso il Giglio e che poi lo seguì sul ponte di comando quando il comandante decise di mostrarle il ‘saluto’ all’isola. Proprio in questi giorni, a 10 anni dalla tragedia,, Domnica ha dato appuntamento alla data fatidica del naufragio perché "ho deciso disu questo argomento – scrive la moldava- se avete domande fatele, che le affronterò... dopo tanti anni molti pensano ancora che io fossi con il capitano al timone".