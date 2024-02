Dostoevskij, la Università Bicocca di Milano cancella il corso di Paolo Nori. Poi fa dietrofront: "La lezione si farà"

Qui Paolo Nori racconta come la Bicocca gli abbia annullato un suo corso su Dostoevskij «per evitare ogni forma di polemica in quanto momento di forte tensione». Una roba tanto stupida e grave da superare le french fries rinominate freedom fries dopo l'11/9. pic.twitter.com/uLjxSkGcIe — Paolo Mossetti (@paolomossetti) March 1, 2022

Il video su Instagram e la lettera dell'ateneo: "Caro professore..."

Il commento di Nori: "Ridicolo che l'Università proibisca il corso"

La reazione sui social: "Un tripudio di ignoranza"

I politici intervengono: "Ma stiamo scherzando?"

Il dietrofront dell'ateneo: "Il corso si terrà"

Annullato al Teatro Govi di Genova l'evento per Dostoevskij

Alla fine il corso di Paolo Nori su Dostoevskij si farà. L'ha infatti comunicato che la lezione dello scrittore 58enne "si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati". Il dietrofront dell'ateneo si è reso necessario in seguito allacreatasi per la decisione della stessa Università di sospendere, data la guerra in corso in Ucraina , il corso sull'autore russo Fëdor Michajlovič Dostoevskij. Lo stesso scrittore Paolo Nori aveva infatti reso noto con una diretta suquanto comunicatogli dall'ateneo: "Ho ricevuto questa mail che dice: caro professore, il pro-rettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello diin quanto momento di forte tensione". "Non solo essere un russo vivente oggi è una colpa in Italia - ha commentato lo stesso Nori, trattenendo a stento le lacrime nel video -, anche essere un russo morto".Ma ricostruiamo quanto accaduto. Martedì sera lo scrittore Paolo Nori, 58 anni di Parma, docente al Dipartimento di studi umanistici e specializzato in traduzione editoriale della saggistica russa, condivide conquanto gli era accaduto. Il docente, autore di una cinquantina di romanzi, riceve una mail dall'Università di Milano-Bicocca: "Caro professore - legge la lettera su Instagram lo stesso Nori -, questa mattina il pro-rettore alla didattica mi ha comunicato la decisione, presa con la rettrice, di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello di evitare ogni forma di polemica, soprattutto in te, in quanto momento di forte tensione".Dopo aver letto la comunicazione dell'ateneo, il professore, visibilmente scoraggiato e dispiaciuto per la decisione dell'Università, si lascia andare a un commento, trattenendo a stento le lacrime nella diretta su Instagram: "Ecco io...... Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia, anche essere un russo morto che quando era vivoè statoperché aveva letto una cosa proibita". E aggiunge una riflessione: "Quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Quello che sta succedendo di conseguenza in Italia, molte, non tutte, ma queste cose qua sono. Una università italiana chesu Dostoevskij per la situazione. È una cosa che io non credo... che non ci credevo... Quando io ho letto questa mail non ci credevo. È una cosa che non ha... Cioè, secondo me si dovrebbe parlare di più di Dostoevskij in questi giorni".Il video dello scrittore e docente ha immediatamente scatenatodei suoi alunni e follower sui social. Tutti concordi nel sostenere la posizione dello scrittore e nel ripudiare la decisione dell'ateneo. "Ridicolo e incredibile, 'per evitare polemiche' poi? Forse per evitare quelle infondate", si legge nei commenti al video su Instagram. "Per fortuna Dostoevskij sopravviverà a tutta questa stupidità", commentano. E ancora: "Ormai è, forse dovremmo avere più paura di questa che della guerra. Ci vogliono ignoranti e non pensanti, solo così non potremmo essere pericolosi".Lasi allarga. Intervengono anche i politici su quanto accaduto. Il deputatoscrive su Twitter: "Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della 'delicatezza' del momento? Ma stiamo scherzando?". Segue il commento del leader di Italia Viva: "L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli. In questo tempo bisogna studiare di più, non di meno: in Università servono maestri, non burocrati incapaci".La bufera sollevatasi mercoledì mattina ha costretto l'ateneo a fare dietrofront. "L'Università di Milano-Bicocca - viene annunciato in un comunicato diffuso anche su Twitter - è un ateneo aperto al dialogo e all'ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all'escalation del conflitto. Il corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all'interno dei percorsi Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L'ateneo conferma che tale corso di terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell'Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione".fa discutere la scelta deldi Bolzaneto di annullare l'evento per iprevisto nei prossimi giorni. La direzione del teatro ha infatti deciso di non ospitare il Terzo Festival internazionale di musica e letteratura russa come presa di posizione contro la guerra in Ucraina. "Tra gli organizzatori - si legge sulla pagina Facebook del Teatro - spicca il Consolato Russo, ed è contro ciò che esso rappresenta politicamente che va la nostra iniziativa, non certo verso gli artisti che si sono dimostrati comprensivi nei nostri confronti e che speriamo di poter ospitare appena la situazione dovesse migliorare". Il Teatro Govi, prosegue la direzione, è un "luogo di cultura, pace e speranza che non vuole aprirsi a chi preferisce le bombe alle parole. Siamo consapevoli che essere di nazionalità russa non significhi automaticamente essere guerrafondai e siamo consapevoli che in una guerra a soffrire siano i popoli di tutte le fazioni coinvolte, ma in questo terribile clima mondiale preferiamo prendere una posizione netta, nella speranza che si ritorni alla Pace nel più breve tempo possibile", concludono.