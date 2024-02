È morta Natasha Simonini, icona LGBT+ e ospite d'onore ai compleanni di Bambola Star

Chi è Bambola Star

Non ce l'ha fatta a spegnere le 35 candeline che avrebbe trovato sulla torta di compleanno. È morta prematuramente, icona deper la sua presenza ai celebri compleanni di: avrebbe compiuto fra pochi giorni 35 anni. Il suo decesso risale a questa mattina, la notizia è arrivata tramite, sua amica nonché l’annunciatrice ufficiale dei celebri video.per la sua presenza ai compleanni die fin dal primo momento ha conquistato il cuore dei social. Tuttavia nelle ultime ore è arrivato l'annuncio che sta facendo interrogare la Rete e che ha lasciato gli utenti senza parole. Questa mattina infatti Natasha è morta, a poche settimane dal suo 35esimo compleanno. A svelare la notizia è stata sui social, una delle sue più grandi amiche, e annunciatrice ufficiale dei celebri video che l’hanno resa popolare. Queste le dichiarazioni di Katuxa, che in pochi secondi hanno fatto il giro del web: “Ti amerò per sempre. Grazie per la tua amicizia”.Così Katuxa Close, ha annunciato al mondo che la diva dei compleanni diera passata a miglior vita in seguito alle complicazioni causate dal Covid. La Simonini infatti era risultata positiva alla malattia, tuttavia le sue condizionie questa mattina si è spenta. La notizia della morte di Natasha ha lasciato il, e in queste ore in molti si sono uniti nel salutarla per l’ultima volta, spendendo per lei tenere parole. Nelle ore successive alla notizia del decesso sono molti gli omaggi e i ricordi pubblicati sui social da amiche e persone vicine a Simonini, così come quelli di chi ha potuto conoscerla proprio perdi cui è protagonista sui social.Natasha Simonini è nota soprattutto come una delle, evento che per anni si è tenuto a, nello storico localelocale che negli anni ha ospitato dibattiti sull'come anche concorsi, compreso MissTrans Sud America, per celebrare un gemellaggio tra culture diverse, una kermesse talvolta arricchita dalla direzione artistica e dalla conduzione di, affiancata da Paolo Ruffini. Negli anniè diventato un, caratterizzato da video circolati sul web dai quali è nato un lessico specifico e parole comprensibili solo se contestualizzate in relazione alla clip in cui è proprio, conduttrice della serata, ad accoglierla al compleanno di Bambola Star. Il dialogo tra le due è una sorta di passepartout per i veri conoscitori dellaPer comprendere il contesto da cui proviene la celebrità, fugace ma virale, di, si deve risalire proprio auna vera icona internazionale nel, proveniente da un piccolo villaggio nel cuore della foresta Amazzonica ed arrivata ad esibirsi sui palchi di mezzo mondo.e tantissimi i video sulle varie piattaforme in cui viene intervistata e raccontata in qualità di punto diKatuxa Favero, in arte, è di origine brasiliana e nel giro di poco tempo guadagna fama sia nel suo paese d’origine che in quello adottivo, l’Italia. Il video che l’ha resa una “” risale al 2010 ma la l’amore del pubblico ha tardato di una decina di anni per arrivare.