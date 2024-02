È morto Jan-Paul Pouliquen, ideatore delle unioni civili francesi

Il cordoglio istituzionale

La nascita dei Pacs

E’ morto. Lo storico militante del movimento gay francese , principale artefice dei “patti civili di solidarietà” (Pacs), introdotti per la prima volta in, è scomparso nella città di Trappes (Yvelines) venerdì 28 aprile all'età di. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dai quotidiani parigini “Libération” e “ Le Monde ”. E' stato fondatore dell'associazionenegli anni Ottanta e ardente difensore dei diritti degli omosessuali. Pouliquen ha poi creato il(Collettivo per il contratto d'unione civile e sociale), che mirava a dare un'esistenza legale alle coppie omosessuali o eterosessuali non sposate.Questo fu uno dei primi passi verso i Pacs. All'epoca Jan-Paul Pouliquen, ex comunista diventato socialista, convinse solo una manciata di: nel novembre 1992 appenadi loro firmarono la proposta di legge sul contratto di unione civile. Solo nel 1999 laha introdotto i Pacs nel sistema francese: con sette letture successive nell'Assemblea Nazionale e al Senato e circa 120 ore di dibattito, i “Patti civili di solidarietà” fu la proposta più contestata in Parlamento quell'anno. I “Patti civili di solidarietà” sonoconclusi tra due individui maggiorenni che decidono di organizzare la loro vita in comune in piena libertà. Per talipossono essere previste norme fiscali, ipotesi di successione patrimoniale e nell'alloggio in caso di morte di uno dei due, congedi per l'assistenza del partner o dei figli, e infine una disciplina dello scioglimento dell'unione. “La legge sui Pacs è stata, perché ha permesso a tutta la Francia di parlare di omosessualità ” dichiarò Pouliquen a “Le Monde” qualche tempo fa. Nel 2018 la casa in cui viveva con il marito nella periferia parigina era stata vittima di un incendio. Raccontò Pouliquen: “Una delle mie vicine mi ha confessato, anche se non ha osato dirmelo subito, che la notte dell'incendio la gente si era fermata davanti alla casa e aveva detto: 'Ah beh, non è bruciata, peccato'.”.Jan-Paul Pouliquen ha fatto molto per la comunità gay francese. E adesso sono in tanti a ricordarlo. “” dichiara via Twitter il socialista Patrick Bloche, vicesindaco di Parigi, che è stato relatore per la legge istitutiva del Pacs. “Jan-Paul è stato un romp* per realizzare i nostri progetti” è il commento di, ex vicepresidente del movimento Act-Up, per Liberation . “Aveva l'intelligenza della libertà al punto da inventare quello che diventerà il Pacs, e l'incredibile faccia tosta diper realizzarlo” è quanto scrive su Twitter, uno degli artefici dei Pacs al fianco di Pouliquen, Jean-Pierre Michel o Gérard Bach-Espinasse. “Durante i nostri anni di militante, mi ha trasmesso il”, aggiunge colui che oggi co-dirige l'Osservatorio LGBT+ della Fondazione Jean-Jaurès, dopo essere stato presidente di HES (socialisti LGBT+), corrente fondata di Pouliquen.L'idea di un contratto tra persone omosessuali non interessava nessuno alla fine degli anni '80, in un momento in cui la visibilità era certamente progredita ma in cui la. Vent'anni dopo, Pouliquen ha raccontato all'Express cosa aveva fatto scattare in lui il clic. In qualità di attivista del Movimento Cittadino, fondato da Jean-Pierre Chevènement, si era imbattuto nella storia di una coppia di uomini,, sulla stampa gay. “Quando il primo si è ammalato, il suo compagno si è preso cura di lui. Ma quando è morto, Michel non è riuscito nemmeno a recuperare uno spazzolino da denti dall'appartamento in cui vivevano insieme: i genitori di Philippe gli avevano messo i sigilli” sono le parole di Pouliquen all'Express. L’attivista in quella occasione spiegò: “Questa volta mi, lo stesso giorno sono andato da Jean-Yves Autexier, deputato socialista e intorno a un tavolo di un ristorante abbiamo deciso di mettere in piedi un, composto da gay e lesbiche".