Ecco la comunicazione ‘non ostile’: "L’arma per sconfiggere l'odio onlife perché le parole hanno un peso"

Rosy Russo è la presidente di Parole O_Stili, nata a Trieste nel 2016. L’associazione ha redatto Il Manifesto della comunicazione non ostile per. In occasione della festa della Toscana, il Consiglio regionale adotterà il Manifesto per diffonderlo."L’odio, come l’amore, è un sentimento forte e con mille sfaccettature. Per questo motivo i sentimenti di ostilità sono mossi da tante, ed è sempre stato così. La pandemia ci ha resi più fragili emotivamente e questo ha favorito la polarizzazione delle opinioni"."Vivere il digitale è questione di educazione e cultura. Per questo Parole O_Stili promuove innanzitutto l’acquisizione di competenze digitali, partendo da “virtuale è reale” e dalla consapevolezza che quello che facciamo/diciamo online ha conseguenze anche nella vita reale. La strada migliore non è sanzionare maper migliorare le nostre relazioni digitali e il modo di confrontarci dentro e fuori la Rete"."L’impegno delle istituzioni è un passo molto significativo. E dare l’esempio è il modo più concreto per attivare quel processo di cambiamento culturale di cui parlavamo prima. Ad oggi in italia sono più dile amministrazioni che hanno adottato il Manifesto come carta etica per comunicare meglio con i cittadini. La Toscana è la prima regione che ha scelto di firmare una dimostrazione di impegno e sensibilità che ci auguriamo possa attivare anche le iniziative di altri regioni"."Il lavoro quotidiano della nostra associazione attraverso il Manifesto è il coinvolgimento a più livelli.. Lavoriamo molto con le scuole perché sono l’habitat naturale dove poter coltivare una buona cultura del confronto e dell’uso del digitale. In 5 anni abbiamo coinvolto quasi 2 milioni di studenti e oltre 250 mila insegnanti attraverso attività formative e attraverso le oltre 400 attività didattiche disponibili gratuitamente sulla piattaformasviluppata con il Ministero dell’Istruzione"."Provo a chiedere loro dove vanno, e chi incontrano… Se dopo 6 ore di scuola faccio il terzo grado su come è andata, perché non interessarmi anche per le ore che vivono online? come parlano, come trattano gli altri... Ricordiamoci che viviamo una, dove virtuale e reale sono esattamente la stessa cosa ed è proprio per questo che non possiamo non accompagnare i nostri figli all’interno delle stanze digitali che vivono quotidianamente"."Nanni Moretti diceva che le parole sono importanti… Bisognerebbe partire da questa consapevolezza. Eppure quanta poca attenzione dedichiamo a sceglierle con cura? E così capita che le conseguenze siano insostenibili. Pensiamo a tutti quegli atti di cyberbullismo che diventano d’ostacolo per la crescita e lo sviluppo. E poi. E tanti casi di body shaming (critiche sull’aspetto fisico) e revenge porn (diffusione di video intimi sui social o in chat): fenomeni sempre più presenti nelle vite di giovani e adulti"."Così come nella nostra vita offline sono sempre le categoria più fragili a subire parole ostili., ce lo segnalano ogni anno le rilevazioni che conduciamo per monitorare la situazione in rete. Ricordiamoci sempre che sono persone...".