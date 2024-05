Statua della maternità in Senato, La Russa: “Rende omaggio a tutte le mamme”

“Io credo che le donne abbiano a volte meno opportunità degli uomini, quindi penso sia giusto mettere attenzione su questo. Ma sul fatto che tocca a lei la maternità… c'è poco da fare. Lo ha deciso la natura”. Fa appello alla biologia, il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un intervento a ping pong, su Rai Radio 1.

La maternità, quindi “tocca alla donna” per natura, e su questo non c’è dubbio. Ma l’essere madri, non è da considerarsi solo l’atto di portare in grembo i* figl* per nove mesi, partorirl* e allattarl*, perché lo sappiamo bene che sulle donne che mettono al mondo una nuova vita ricadono anche tutti quei compiti di cura, di accudimento di questa che, in una società ideale, andrebbero divisi insieme all’altro genitore, quando questo c’è. Però, da che mondo è mondo, in Italia fare figli* e occuparsene è roba da donne. Con tutto quello che comporta in termini di rinunica, di impegno da dedicare anche ad altro, che sia il lavoro o semplicemente la cura di se stesse in quanto donne e non solo madri.

Parlando della statua della maternità – si quella regalata al comune di Milano e fortemente osteggiata – che verrà esposta in Senato ma che è stata rifiutata nel capoluogo lombardo, La Russa aggiunge: “Il pudore non c'entra nulla. Io credo che desse fastidio la maternità” in quanto la statua “sottolinea che è un rapporto fra madre e figlia”. L’installazione dell’opera di Vera Omodeo, “Dal latte materno veniamo”, che rappresenta una figura materna in bronzo mentre allatta a seno scoperto, era stata inizialmente prevista in piazza Duse, zona Porta Venezia, ma secondo la commissione comunale di esperti “Non rappresenterebbe valori condivisibili da tutti”.

Ora quindi la statua sarà inserita all’interno di un contesto ben diverso, all’interno di Palazzo Madama, da qui il commento del presidente. Che, dagli stessi microfoni di Rai radio 1, spiega anche quale sia l’occasione: “Oggi comincia la settimana dedicata alla festa della mamma e noi, prima del giorno 8 abbiamo pensato, con l’adesione di tutti i capigruppo di tutte le forze politiche, di far arrivare al Senato la scultura che rappresenta la maternità. Per me è una occasione importante che non urta nessuno e rende omaggio a tutte le mamme del mondo”.