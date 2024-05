Frasi sessiste nel fuori onda del consiglio comunale

“Beata lei, si godrà la pensione e sc*perà dalla mattina alla sera, sempre che trovi chi la sc*pa. Perché secondo me, lì bisogna essere in due”. A pronunciare questa frase, a dir poco ripugnante, è stato un consigliere comunale di Castiglione del Lago (Perugia) in un fuori onda della seduta del 24 aprile scorso.

A riportare l’accaduto, con tanto di video, è stata per prima Umbria24. Nella registrazione si sente il politico parlare in modo disgustoso di una collega nell’aula del Consiglio praticamente vuota, tranne appunto per il dipendente che, ignaro di essere ripreso, si lascia andare ad esternazioni sessiste, di un maschilismo osceno.

Le frasi del fuori onda

“Potremmo parlare del dolore di questa azienda di fronte al fatto che ad ottobre ci lascerà...”, dice il consigliere citando nome e cognome della donna (poi oscurati dal sito per rispettarne la privacy). “Un pezzo importante di questa azienda che se ne va”.

Fin qui, tranne il tono sarcastico, non sembra esserci nulla di male nelle sue parole. Poi, però, dilaga, fuori da qualsiasi limite di rispetto per la dignità della collega sia per le volgarità utilizzate per esprimere i suoi pensieri, evidentemente frutto di una mentalità e di una cultura misogine. Il dipendente si lancia infatti nella descrizione di varie attività sessuali che la signora svolgerà una volta andata in pensione, ma lo fa con un linguaggio veramente ripugnante.

“Perché il buco più importante da tappare è quello tecnicamente più in alto. Che quindi a novanta gradi risulta di facile chiusura. In posizione eretta è più difficile – aggiunge in un semplicistico riferimento –. Chiuso il buco più in alto, dopodiché si può usufruire in libertà, con più o meno modesto piacere”.

Avviata un’indagine interna

Un minuto e mezzo circa di puro delirio, ore prima della seduta spiega l’ufficio tecnico, partecipato in silenzio da un altro membro dell’amministrazione comunale presente in sala consiliare con lui, che fa finta di nulla. Una volta accortisi del fattaccio quei novanta secondi sono stati tagliati, visto che non si trova nella versione video della riunione poi caricata online. Ma come accade spesso la macchina del web era già stata avviata e la clip è velocemente circolata in Rete, tra le varie app di messaggistica, senza censura, mettendo in ridicolo sia il protagonista che a rischio la sua vittima inconsapevole.

Provando a correre ai ripari il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico ha confermato a Umbria24 che è stata avviata un’indagine interna per accertare l’accaduto e prendere provvedimenti nei confronti del colpevole, che si viene a sapere essere già soggetto a un richiamo verbale.