El Salvador: condannata a 30 anni di carcere con l'accusa di omicidio dopo un aborto spontaneo

La criminalizzazione delle donne

La legge di El Salvador: aborto vietato a qualsiasi costo

Più di 180 donne imprigionate per omicidio

Un tribunale di, piccolo stato dell’America centrale, ha condannato a. L'accusa nei suoi confronti è quella di. Secondo molti attivisti, il suo caso rappresenta un severo monito per le donne degli Stati Uniti, dove lasta valutando di ribaltare una sentenza chiave che haLa donna, identificata solo come "Esme", è stata condannata lunedì scorso, dopo quasi, in seguito al suo arresto nel 2019 mentre cercava cure mediche in un ospedale pubblico per problemi insorti durante la gravidanza. "La condanna di Esme è unper i progressi compiuti contro l'che presentano emergenze ostetriche a El Salvador", ha dichiarato al Guardian Paula Avila-Guillen, avvocata internazionale per i diritti umani e direttrice esecutiva del Women's Equality Center. Secondo la legale poiché gli USA si trovano ad affrontare il possibile rovesciamento della sentenza– la sentenza della Corte Suprema del 1973 che ha legalizzato l'aborto – casi simili diventeranno sempre più comuni, non solo in America. "Abbiamo visto più volte, in tutta l'America Latina, che quando l'aborto è criminalizzato , le donne sono costrette a dimostrare che una qualsiasi delle numerose complicazioni di natura ginecologica di cui soffrono è effettivamente un'emergenza. Quando non possono o non hanno le risorse per farlo, o semplicemente non vengono credute,", ha aggiunto. "Tutti negli Stati Uniti dovrebbero guardare El Salvador in questo momento, per capire esattamente", conclude l'avvocata.Nel piccolo stato centroamericano sono in vigore alcune delle leggi sull'aborto più draconiane al mondo, con undella procedura approvato nel. A differenza di molti altri Paesi dell'America Latina, a El Salvador l'interruzione di gravidanza èin cui il bambino sia stato concepito a causa, o. Il caso di Esme, purtroppo, è tutt'altro che isolato: Morena Herrera, presidente del Gruppo cittadino per la depenalizzazione dell'aborto, ha definitoe ha chiesto che gli aborti spontanei siano trattati come una questione di salute pubblica piuttosto che come un reato. Il codice penale, infatti, prevede per le donne che abortiscono la, ma non sono pochi gli esempi in cui i giudici hanno considerato l'interruzione di gravidanza un, punendolo con pene che vanno, anche nei casi di aborto spontaneo. Tutte le donne insomma, anche minorenni, sono costrette a portare a termine la gravidanza a qualsiasi costo, per non rischiare di finire in prigione. "Continueremo a lottare affinché tutte le donne ingiustamente criminalizzate da queste circostanzee abbiano l'opportunità di rifarsi una vita", afferma Morena Herrera.Secondo i gruppi di di difesa dei diritti, a El Salvadorcon per omicidio per aver avuto un aborto spontaneo causato da gravi problemi di salute. Dal 2000 al 2014 almeno, mentre sono decine quelle denunciate. Da dicembre 2021,che stavano scontando lunghe pene detentive hanno però ottenuto la. Intanto due mesi prima, lo scorso ottobre,sostenuta da vari gruppi di attiviste, in cui si proponeva la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza nei casi di stupro, di pericolo per la vita della donna e di gravi malformazioni del feto. La 'guerra', quindi, è ancora in corso, e il caso di Esme rappresenta l'ennesima vittoria di chi nega i diritti umani delle donne. Ma come in tutte le guerre le battaglie sono tante da combattere e la parola fine appare ancora lontana. Speriamo solo che quello che sta accadendo nei vicini Stati Uniti non acceleri il percorso verso il disastro.