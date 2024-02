Esce dal carcere perché ipovedente e in carrozzina: scoperto al ristorante mentre legge il menù, è latitante

Il primo miracolo: la vista ritrovata

Il secondo miracolo: la sparizione del finto cieco in carrozzina

Chi è l’ipovedente

Le cause

Se la, come si sul dire.... Lo ha scoperto a proprie spese un ipovedente uscito dal carcere proprio per il suo deficit visivo (inoltre è costretto su una sedia a rotelle): una situazione fisica non rosea, tanto che che nella casa circondariale genovese di Marassi, a Genova, un detenuto era addetto al suo accompagnamento. La sfortuna ha voluto che. La notizia, anticipata dal sito dell’emittente televisiva ligure Primocanale e riportata da lanazione.it , riguarda un detenuto quarantenne di Monza in carcere per spaccio di droga e omicidio che, ristretto per anni nella casa circondariale di Genova, in realtà ci vede benissimo e cammina perfettamente. La prova è in un video a circuito chiuso del ristorante di Livorno dove l’uomo, appena tornato libero per le patologie da cui sembrava afflitto, si è recato con la figlia: nelle immagini viene vistotra le sedie della sala, sedersi al tavolo, si siede eAd accorgersi del ‘miracolo’ è stato un agente della polizia penitenziaria che era a cena nello stesso ristorante. Da quiche ha subito fissato un’udienza in cui, alla presenza del detenuto e dei suoi legali, tutti hanno potuto vedere il video del ristorante che testimonia il “miracolo“. Il quarantenne deve scontare undici anni per reati pesanti: associazione a delinquere per reati di droga commessi a Milano ed è anche accusato dell’omicidio, risalente ad alcuni anni fa, di una prostituta nigeriana uccisa con un colpo di pistola. La ‘miracolosa’ guarigione da cecità e infermità ha sorpreso anche il suo avvocato Cristiano Mancuso dello studio legale Iavicoli di Genova.Dopo l'immediata la segnalazione al tribunale di sorveglianza di Firenze che ha subito fissato un’udienza in cui, alla presenza del detenuto e dei suoi legali, durante la quale tutti hanno potuto vedere il video del ristorante che testimonia il “miracolo”, il secondo... miracolo. Quello delle sparizione. Dopo l’udienza, in attesa della decisione dello stesso tribunale di rimetterlo in cella,. Tanto che il suo legale Cristiano Mancuso ha ricevuto una telefonata da parte dei familiari, che vivono ad Arcore, e che dicono di non sentirlo né vederlo da giorni. Al momento, dunque, è latitante.Vengono considerati ipovedenti coloro che possiedono: acuità visiva non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore nonostante la migliore correzione ottica; residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%. I dati del 2016 parlano di circa 246 milioni di ipovedenti nel mondo e più di 1,2 milioni solo in Italia (fonte: IAPB).Le cause principali nel mondo occidentale si distinguono in: degenerazione maculare legata all’età (AMD); retinopatia diabetica (RD); retinite pigmentosa (RP); glaucoma