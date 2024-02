Eutanasia legale, il referendum è un successo: già raccolte le 500mila firme necessarie. E parte l’esperimento della democrazia del click

Il referendum sull’eutanasia: un successo inaspettato

Alla faccia del Parlamento che ‘non’ legifera…

L’opposizione della Chiesa

"Basta un click!". Il 'barbatrucco' di Magi…

Un successo, ottenuto 'alla faccia' del Parlamento.già raggiunte sul, promosso dall’e dai Radicali. Nessuno, però, si aspettava un tale successo, in quest’estate 2021, per un referendum così speciale e 'settoriale', come pure quello sulla giustizia. Le firme, dunque, ci sono. Ora si tratterà di superare il, sulla validità delle firme, e poi quello della. Una volta espletati questi due passaggi, nella prossima primavera il governo dovrà stabilirein cui celebrare i due referendum. A meno che, certo, dopo l’elezione del Capo dello Stato (febbraio 2021), non vengano sciolte le Camere in via anticipata e non si corra verso elezioni politiche. In quel caso, entrambi i referendum slitterebbero.Sono più di 500.000 le persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Lo annunciano, a nome del comitato promotore del referendum "Eutanasia legale" e dell'associazione Luca Coscioni, chiarendo che la cifra è stata comunicata al Comitato promotore da parte dei(430.000 firme), alle quali si aggiungonoe un numero ancora imprecisato di firme nei. In soli, sono davvero tante. Inoltre, i due comitati – entrambi legati alla galassia radicale – hanno dimostrato che, dopo anni di impasse forzato, tra commissioni speciali, verdetti storici della Cassazione sule progetti di legge finiti nel pantano del Parlamento, ilagli italiani."Di fronte agli annunci di iniziative parlamentari e al proseguire della violazione dei diritti dei malati, già sanciti dalla sentenza della Consulta sul(sentenza del 2019 che dichiarava "non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio", ndr.) - scrivono in una nota i promotori - vogliamo precisare che il referendum è unocon effetto vincolante, non è - né dal punto di vista legale né da quello politico - uno 'stimolo' al Parlamento affinché legiferi, né tantomeno un alibi per il Governo e le Regioni per continuare a violare impunemente la legge". Insomma, il referendum 'tira dritto', alla faccia di un(la proposta di legge in materia, relatori Trizzino e Bazoli, è ferma, ormai da molti mesi, in commissione). "Se nel frattempo il Parlamento avrà la forza di approvare una legge (come quella ora ferma in Commissione alla Camera) che(articolo 580 del codice penale) - concludono - ricalcando la sentenza della Consulta, si tratterà di un passo avanti, ma non si supera l'utilità del referendum".Ma il- finora silente - esprime preoccupazione attraverso le parole di, arcivescovo e presidente della Pontificia Accademia per la Vita: "La mia preoccupazione è davvero profonda", dice intervistato da Vatican News. "C'è la tentazione di una nuova forma di eugenetica: chi non nasce sano, non deve nascere. E insieme con questo c’è una nuova concezione salutistica per la quale chi è nato e non è sano, deve morire. È l’eutanasia". "Si sta man mano incuneando – continua monsignor Paglia - nella sensibilità della maggioranza una, una concezionein base alla quale tutto ciò che non corrisponde ad un certo benessere e ad una certa concezione di salute viene espulso". Di certo, dietro l’ostilità del Vaticano c'è anche quella dela licenziare un, tema che vede non solo Lega, FdI e FI scettici, se non del tutto contrari, ma anche Italia Viva molto tiepida, sull’argomento. Ma dove non è arrivata – e, molto probabilmente – non arriverà la legge e il Parlamento, arriverà il referendum.Da meno di un mese, per firmare i referendum, c’è anche una novità, quello della. I referendum e le leggi di iniziativa popolare, infatti, si possono, e si potranno, firmare, oltre che ai tavoli dei gazebo anche tramite web. È la novità introdotta con un emendamento al, approvato a fine luglio all’unanimità dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente, e fortemente voluto dall’ex radicale, e oggi deputato di +Europa,, che è riuscito a farla approvare 'alla chetichella', senza che se ne capisse la forza. Si tratta infatti di una misura che consente ai cittadini di poter apporre la propria firma tramite, il sistema pubblico di identità digitale. Della nuova procedura si è già servita l’associazione Luca Coscioni per i referendum sull’eutanasia legale, ma anche la Lega per quelli sulla giustizia. Magi, ovviamente, gioisce: "È unaperché consente di superare gli ostacoli alla raccolta delle firme che avevano reso quasi impraticabile lo strumento referendario". Anche il grillino Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, è soddisfatto: "Una vittoria del Parlamento e dell’innovazione, consapevoli che". Già, peccato che, in tutta questa sarabanda referendaria, l’M5s – che poneva proprio i referendum popolari come le migliori frecce al proprio arco – sia rimasto totalmente afono e silente, disinteressato e avulso da due campagne referendarie che, come detto, stanno cambiando profondamente volto all’Italia.