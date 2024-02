"Falsi fidanzamenti e riti woodoo per spedirle in strada, figli per schiavizzarle di più. E appena una si affranca un'altra è pronta al suo posto"

La storia ci racconta di donne usate come

, violentate e uccise, costrette a portare

. L'attualità ci parla di donne e ragazze sottoposte a ogni sorta di abuso e

violenza in, di ragazzine costrette a, uccise se osano ribellarsi. Storie dell'orrore che suscitano giustamente la nostra indignazione. Ma c'è uno “” che va in scena ogni giorno e ogni notte nella nostra “civile” Italia, nell'indifferenza della stragrande maggioranza delle persone e con la complicità di un numero impressionante di uomini. È la, la tratta delle donne. Se ne parla solo, periodicamente, quando si riaccende per qualche motivo il dibattito sulle case chiuse. O quando, in una minuscola percentuale di casi, viene sgominata un'organizzazione. C'è però chi si impegna tutti i giorni per aiutare le migliaia di donne in condizioni di schiavitù. Tra le onlus più attive in Lombardia c'è. Della tratta parliamo con l'educatrice professionale, coordinatrice dei servizi di emersione per Lule.“Le maggior parte delle persone incontrate è di origine romena, albanese, nigeriana e sud americana. Per ciascuna di tali nazionalità i sistemi di reclutamento e sfruttamento sono diversi, così come cambia l'identikit dell'organizzazione che le schiavizza”.

“Soprattutto per le albanesi e le romene (non rom) il sistema è diventato più 'sofisticato' se così si può dire. L'inganno e la violenza fisica esistono ancora, ma quasi sempre prevale una forma di violenza psicologica. Funziona così: la ragazza di 18 o 20 anni, che vive in provincia, si arrabatta per portare qualche soldo a casa, in una situazione economica molto simile a quella italiana degli anni '50. Magari lavora in un bar o in un negozio. Un giovane avventore inizia a corteggiare la ragazza, la invita a uscire, la riempie di attenzioni e complimenti, si finge innamorato. I due si fidanzano in casa. Poi lui la convince ad andare a vivere in una città più grande, dove potrà guadagnare di più e assicurare un futuro migliore a lei e ai figli che verranno. Anche nella città più grande però il lavoro atteso non arriva (o almeno così dice lui) e il 'fidanzato' insiste per trasferirsi in Italia”.

“Non ancora quella fisica. In Italia va in scena l'atto secondo della. L'uomo torna a notte fonda con l'aria stravolta,dice che non riesce a trovare lavoro, che l'unica possibilità è, che finirà in. La ragazza viene avvicinata da un'altra donna, fidanzata magari di un parente del suo compagno. È lei che laper convincerla ad accettare di, 'solo per qualche tempo, fino a quando lui non troverà qualcosa...' La ragazza magari fa un po' di resistenza, ma poi quasi sempre. E a quel punto lui ha un mezzo potentissimo per ricattarla: minaccia dila sua vera occupazione alla famiglia rimasta nel Paese d'origine, coprendola per sempre die togliendole ogni possibilità di sottrarsi tornando a casa. In qualche caso la minaccia è più diretta:. L'organizzazione infatti ha mille tentacoli. Modalità simili si riscontrano per le ragazze romene”.“Quasi sempre le ragazze versano in gravi difficoltà economiche perché fanno parte di famiglie numerose, a volte orfane di padre o di madre. La ragazza viene avvicinata da una donna piùche le propone un vero e proprio contratto: ledel trasferimentosaranno anticipate dalla– la cifra può arrivare a 30mila euro – e la ragazza si impegna a restituirla coinvolgendo anche i suoi familiari (che fanno da garanti) nel corso di una cerimonia che spesso comprende. Entrare nel giro è molto facile, difficilissimo uscirne. In questo caso la violenza psicologica è esercitata proprio a partire dallache è parte integrante della cultura locale: le ragazze credono che ribellarsi possa scatenare non solo la vendetta dell'organizzazione ma anche quella degliwoodoo su se stesse o sui propri familiari”.“Nella stragrande maggioranza dei casi no. La stessa organizzazione gestisce sia la prostituzione diche quella inche quella nei. Addirittura le stesse ragazze vengono 'fatte' nei vari contesti o nelle zone, anche per evitare che si 'ambientino' troppo. L’isolamento è uno degli strumenti che l’organizzazione mette in atto per mantenere la persona all’interno della rete di sfruttamento. Meno contatti con l’esterno si hanno, più si resta vincolati alle informazioni fornite dagli sfruttatori che, di conseguenza, mettono in atto un’: spesso le donne non hanno tutte le informazioni necessarie per essere autonome e integrarsi. Nei luoghi al chiuso è elevata anche la presenza di persone di origine”.“Il mercato del sesso in genere non conosce crisi, però naturalmente ilcompleto della primavera 2020 ha costretto le vittime di tratta all'inattività e le ha ridotte alla fame: molte non avevano neanche i soldi per comprare da mangiare o pagare le”.“Sì, tantedi 'come nascono i bambini'. Pensano che bastidopo il rapporto per evitare gravidanze indesiderate. Poi, quando scoprono di essere in attesa, sono spesso lacerate dai dubbi: si rendono conto di non essere in condizione di, ma la loro cultura vive i figli come unche non va rifiutato”.“In realtà le donnesono ledai clienti (insieme a quelle più, che però dichiarano sempre 18 anni). Quando arriva l'epoca del parto, la ragazza viene mandata ae dopo un paio di mesi torna sulla strada. Il figlio sarà cresciuto dalla famiglia d'origine e diventerà la veradella madre, il motivo perin modo da mandare soldi a casa. Magari si tolgono il pane di bocca per comprare al figlio l'ultimo modello di smartphone. Il sogno è quello di poter un giorno ricongiungersi con quel bambino tanto amato quanto sconosciuto. Una relazione adove non c'è spazio per la sincerità. Il figlio o la figlia non dovranno mai sapere che vita e che mestiere fa quella madre”.“No, non è impossibile, ma è un processo lungo e complesso. Proprio perché prima ancora che con la violenza fisica queste persone sono vittime di violenza psicologica. Loro stesse, a volte, sono convinte die di non essere in grado di sostenere una vita differente. Aiutarle a cambiare opinione è, insieme all'assistenza sanitaria e 'pratica', il principale obiettivo di Lule”.“Qualche volta sì, spesso no. Quando sono pronte le aiutiamo a “sparire”, accogliendole nelle case a”.“In genere sì, perché in caso contrario il rischio di esseree di finire nei guai diventa molto alto. Conviene mollare il colpo equalche altra ragazza. La crisi economica lo rende sempre più facile”.“Quello che noi di Lule cerchiamo di fare, accanto all'assistenza alle vittime della tratta, è sensibilizzare sulle condizioni reali di queste persone. Undi sesso maschile ammette di avere 'comprato sesso' almeno una volta nella sua vita. Non sono mostri, ma persone comuni, che non si interrogano sui: questo corpo è in vendita, non è affar mio come ci è arrivato. Ioe quindi hoa usarlo. Un po' come chi compra: non vuole sapere da dove arriva quella sostanza o a chi finiranno i suoi soldi. Nel primo caso però è molto peggio, perché in vendita non ci sono sostanze ma persone. Ci vuole un enorme lavoro culturale per rendere i potenzialidella loro responsabilità nell'alimentare questo sistema”.