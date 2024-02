Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip nel Salone delle Meraviglie: le novità della quinta stagione

parrucchiere dei vip reduce dal successo ottenuto a ‘Ballando con le stelle’ e pronto a debuttare con la quinta stagione del suo programma 'Il salone delle meraviglie' su Real Time (dall'8 febbraio alle 22:40). È sicuramente uno dei personaggi più eccentrici del momento. Anzi, come direbbe lui stesso, più “pazzesco” del momento. È Federico Fashion Style , il glitteratoreduce dal successo ottenuto a ‘Ballando con le stelle’ e pronto a debuttare con la quinta stagione del suo programma '' su Real Time (dall'8 febbraio alle 22:40).

Federico Lauri – questo il vero nome – è nato ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 ottobre 1989. È cresciuto con l’arte delle forbici stretta tra le dita tanto da aprire il suo primo salone di bellezza a soli 18 anni.

Al negozio di Anzio seguono, a breve giro, quelli di Corso Como a Milano e in Sardegna. Poi sbarca a Roma (dove ha più punti vendita) e a Napoli. Insomma, un uomo d’affari in perfetta regola che si destreggia tra lavoro e famiglia visto che si accompagna da tempo con Letizia Porcu con la quale ha una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale. Ma Federico è famoso non tanto per il ruolo di imprenditore quanto per quello di parrucchiere dei vip.

Federico Fashion Style, dagli inizi al successo: la carriera

Dopo le prime comparsate al ‘Castello delle Cerimonie’, debutta con una sorta di reality tutto suo: ‘Federico Fashion Style’, un programma in puro stile Real Time dove il parrucchiere, sempre vestito con lustrini e paillettes colorati, tra colpi di sole e problemi di ricrescita, diventa l’angelo custode di tante donne, Valeria Marini compresa.

Il programma appassiona sempre più pubblico, crescono i follower e Federico è diventato un vero influencer sul web con lo pseudonimo Federico Fashion Style e ben 1,1 milioni di seguaci su Instagram: dalle ospitate nei vari salotti tv si passa a un profumo tutto suo (Fanàtico), alla prima fatica letteraria (‘Il salone delle meraviglie. La mia storia, i tuoi capelli, la mia passione’), senza dimenticare il singolo dall’evocativo titolo ‘Io sono pazzesco’. Da una costola del programma 'Federico Fashion Style' nasce 'Beauty Bus': un viaggio per l'Italia a bordo di un bus glitterato e "pazzeschissimo" alla ricerca di moderne Cenerentole a cui stravolgere il look e restituire la bellezza perduta.

'Il salone delle meraviglie', le novità della quinta stagione

Le nuove puntate de 'Il salone delle meraviglie' (produzione Pesci Combattenti per Discovery Italia), in prima tv su Real Time (canale 31) partono da martedì 8 febbraio alle 22:40 (due episodi a settimana). Molte le novità di questa quinta stagione, a partire dall'ambientazione: il nuovo sfavillante salone che Federico ha recentemente inaugurato a Napoli. La prima puntata è tutta incentrata su questo evento: i preparativi e i relativi festeggiamenti in pompa magna, per un tribudio di oro e rosa. A Napoli Federico trova una schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici del salone: pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di 'tecniche' innovative e sempre più estrose, si intrecciano a mille storie quotidiane delle clienti. La quinta stagione del programma regala un'altra novità: il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede, più grande e più glamour, sempre nella sua amatissima Anzio.

Federico Fashion Style: "In strada dicono: 'questo è gay sicuramente'"

Pazzesco lo è veramente, almeno nel look esagerato, sempre in bilico tra il glamour più chic e il trash assoluto. Non girando attorno all’argomento, più volte l’hairstyilist dei vip ha sottolineato che per il suo modo di vestire eccentrico si ritrova a essere additato e il suo orientamento sessuale messo in discussione.

Anche a ‘Ballando’, nonostante abbia dimostrato grande capacità di mettersi in gioco, spesso l’attenzione di giudici e telespettatori è stata sulla sua identità sessuale. “Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti” aveva detto durante la sua partecipazione a ‘Ballando’ spiegando che “non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero”.

Federico ha anche raccontato la sua passione per la moda: “Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perchè io mi vedevo bene così”.

Per Lauri, insomma, l’abito non fa il monaco: “Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui. Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere”.

La compagna Letizia Porcu: "Stare con lui è impegnativo"

Ma nonostante le spiegazioni, gli impiccioni del genere continuano a fare ipotesi sui gusti sessuali di Federico tanto che recentemente è intervenuta anche la sua compagna. “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me – le sue parole -. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. Stare al suo fianco è molto impegnativo” ha recentemente dichiarato Letizia Porcu un’intervista al settimanale Vero.

Letizia è la compagna di Federico ed è nata ad Anzio nel 1989. Ha 32 anni ed è coetanea di Lauri. La loro storia dura da 10 anni. Dopo circa quattro anni di relazione poi è nata la loro unica figlia, Sophie Maelle. Al momento i due non sono sposati perché pare non sentano l’urgenza di giurarsi amore eterno sull’altare.