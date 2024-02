Federmanager su disabilità: "Voucher per il welfare inclusivo nelle piccole e medie imprese"

Solo il 16% delle imprese ha implementato misure non obbligatorie per la disabilità: "Innovazione e problem solving primi benefici dell'inclusività"

"La tutela dei diritti delle persone con disabilità è una delle priorità del Governo e deve diventare un impegno per tutte le aziende al fine di accrescere l'inclusione lavorativa, ottimizzare il talento e promuovere la cultura della solidarietà". Il presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla commenta così le parole del presidente del consiglio Mario Draghi che, durante la conferenza sulla disabilità , ha dichiarato i diritti delle persone con disabilità una priorità per il governo. Leggi qui l'approfondimento . I vantaggi, aggiunge Cuzzilla, per le aziende che si muovono verso l'inclusività lavorativa sono noti: "innovazione, reputazione e produttività. Da tempo se ne parla, ma dobbiamo fare di più".Secondo uno studio dell'poco più della metà delle imprese ha attivato azioni per promuovere e migliorare diversità, equità e inclusione nel luogo del lavoro. Dati che arrivano dal censimento di oltre mille consulenti e manager che si occupano di sostenibilità. Per quanto riguarda le medie e grandi aziende,per operare nel settore. E secondo l'Istat, nel 2019,. "L'impegno collettivo deve crescere anche da parte degli enti locali e dei gestori dei servizi pubblici", dice il presidente Cuzzilla: "in questo percorso Federmanager vuole essere proattiva".Sempre secondo lo studio,, soprattutto quelle riguardantiin senso ampio. Se da un lato la presenza di disabili accresce il bisogno dell'adozione di nuove tecnologie e di innovazione per garantirne l'inclusione, dall'altro. "Pensare a un'agevolazionea favore delle Pmi e delle reti di imprese per acquisire consulenze specialistiche in materia di sostenibilità e inclusione sociale - conclude Cuzzilla - potrebbe essere un valido aiuto per sollecitare un nuovo approccio al welfare aziendale".