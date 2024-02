Firenze, l'intervento innovativo contro la fibrillazione atriale con... l'acol etilico

La somministrazione selettiva e localizzata diper. Si è svolto all’ospedale di Santa Maria Nuova, a Firenze, un, effettuato per la prima volta in città e preceduto da pochi altri casi a livello nazionale. Una paziente di 56 anni è stata operata con questa tecnica nella sala di Elettrofisiologia, grazie acoordinata dale composta da specialisti cardiologi, infermieri e anestesista. Si tratta, per usare termini tecnici, di un intervento di ablazione in una paziente affetta da fibrillazione atriale persistente utilizzando(un piccolo collaterale venoso situato sulla superficie posteriore dell’atrio sinistro del cuore, che drena il sangue all’interno del seno coronarico). In parole più semplici l’alcol etilico viene somministrato in modo circoscritto e con assoluta precisione, in modo da creare un, colpendo e disattivando solo alcune cellule responsabili della fibrillazione."Questo intervento - ha spiegato il dottor Massimo Milli, direttore della struttura complessa Cardiologia Firenze 1 - consiste nella somministrazione selettiva all’interno di una vena cardiaca di alcol etilico al fine di disattivare elettricamente una porzione di tessuto miocardico atriale implicato nella genesi e nel mantenimento dell’aritmia. Questa procedura, eseguita per la, va ad affiancare e migliorare il trattamento ablativo standard della fibrillazione atriale". L’intervento è avvenuto in anestesia generale, sotto la supervisione dell’anestesista dottor Claudio Poli. In sala erano presenti i dottori Andrea Giomi, Giuseppe Ciriello, Alessandro Paoletti Perini e Andrea Bernardini insieme agli infermieri Cecilia Campai, Silvia Gamberucci, Elena Chirici e Michele Di Leva. "La tecnica solitamente e maggiormente utilizzata in questi casi è– spiega il dottor Andrea Giomi – che prevede di bruciare piccole porzioni di tessuto usando dei cateteri. In alcuni punti però è difficile procedere in questo senso e una valida alternativa è l’alcolizzazione. Questo primo intervento ha avuto: la paziente sta recuperando bene, anche se continuiamo a seguirne il decorso. Confidiamo che possa risolvere del tutto i problemi di fibrillazione atriale". Una patologia che, se trascurata, può avere effetti invalidanti: oltre ai continui ricoveri e accessi ai pronto soccorso può aumentare il rischio di scompenso cardiaco e di mortalità. Proprio l’ospedale di Santa Maria Nuova è specializzato nel trattamento delle aritmie, tanto da essere diventato ila livello fiorentino. Il gruppo di elettrofisiologia, coordinato dal dottor Giomi, fa parte della Sos di Cardiologia ed Elettrofisiologia di Santa Maria Nuova (direttore dottor Giuseppe Ciriello) a sua volta parte della Soc Cardiologia Firenze 1 diretta dal dottor Milli. Con una sala operatoria dedicata e un’equipe composta da tre medici e cinque infermieri svolge ogni anno circa 200 procedure di elettrofisiologia in aggiunta a circa 300 impianti di device di cardiostimolazione e day hospital aritmologici.