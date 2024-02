Folle burocrazia: 200 km al giorno per andare a scuola. L'odissea di una 15enne diversamente abile.

I genitori non demordono

"Uccidono un sogno"

La telefonata del ministro Bianchi

Una studentessa, che vive in uno dei comuni dell’maggiormente colpiti dal, rischia diper colpa della burocrazia. Si è iscritta all’istituto professionale "" di Tolentino,, ma al momento le, un numero ritenuto, come evidenziato dall’Ufficio scolastico regionale. Ma non sono dello stesso avviso il sindaco di Tolentino,, ile nemmeno il presidente della Regione Marche,, che ha chiesto l’intervento del ministro della pubblica istruzione,, per applicare lache permette ai territori svantaggiati e quindi anche a quelli del cratere sismico, di formare classi anche con una quello previsto dalle norme per situazioni ordinarie. "È incredibile - afferma- che nel 2021 non sia garantito a tutti il diritto allo studio e in particolare alle fasce di popolazione".Intanto, i genitori della ragazzina non hanno alcuna intenzione di retrocedere di un millimetro, rivendicano il diritto allo studio della loro figlia e "delle altre ragazzine che vivono nelle nostre zone e che vogliono seguire la sezione moda", dicono all’agenzia Ansa. L’alternativa a Tolentino sarebbe raggiungere: «Cosa impossibile - osserva la mamma - non ci sono mezzi per arrivare. Significherebbe ogni giorno fare- aggiunge - Comporterebbe arrivare con ile da qui prenderee quindi entrare in classe, se tutto va bene, alle 11"."Ma come si fa a dire a una ragazzina con disabilità di andarsene a Civitanova?», chiedono i due sindaci che aggiungono: «Vuol dire impedire a questa studentessa il suo diritto allo studio». Un concetto ripreso e rafforzato sia dai genitori della quindicenne che dal governatore Acquaroli. «Mia figlia - spiega ancora la mamma - ha il desiderio di frequentare questo indirizzo, ma soprattutto riteniamo che questo sia il percorso formativo più adatto alle sue capacità e di questo bisogna tener conto assolutamente". "In zona - aggiungono i genitori - non ci sono altri istituti professionali idonei, ci sono solo percorsi di meccanica o elettronica". "Impedire a nostra figlia di frequentare l’indirizzo moda - concludono - all’istituto di Tolentino, significa ucciderle un sogno".«Mi ha appena chiamato ilper dirmi di averla vicenda legata alla giovane studentessa e alla mancata apertura delle prima classi dell’istituto superiore». Lo scrive su Fb il presidente della Regione Marchesulla vicenda di cui aveva scritto al ministero. Il ministro, riferisce Acquaroli, «mi ha riferito cheper soddisfare l’esigenza rappresentata, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e con gli altri enti coinvolti. In attesa di conoscere la soluzione che si prospetterà per il caso specifico, - conclude il presidente della Regione - ringrazio il ministro per la solerzia con cui si è attivato nel comprendere la problematica".