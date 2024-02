Gatto lanciato nella fontana, identificata la ragazza che l'ha ucciso

L'atroce video del gatto ucciso nella fontana

Identificata la responsabile, una ragazza di 16 anni

Inasprire le pene, la proposta di legge

L’ha primaper poi lasciarlo morire congelato nella fontana del paese. Ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione di molti, ilin cui aduna ragazzina uccide un gatto, di nome Grey, proveniente da una colonia felina che cresce vicino alla sede del Comune. La scena è stata filmata da una persona presente in quel momento, probabilmente un'amica della giovanissima, che poi ha postato il video sui social con la didascalia:Tantissimi i commenti che si sono rincorsi sul web dopo la diffusione della notizia. A commentare l’episodio anche Ilania Barnaba, referente dell'associazione a tutela degli animaliraccontando di quando la sua amica Catia, che si prendeva cura di Grey, ha scoperto cosa fosse successo: "All'inizio – le sue parole – ha pensato che il suo Grey fosse caduto accidentalmente nella fontana che qui ad Alberobello chiamiamo vasca dei pesci. Quando invece ha ricevuto il video ha compreso cosa era successo ed è rimasta scioccata".È stata proprio Catia a ritrovarlo a pelo d’acqua senza vita. "Catia è titolare del bar del Comune e curava una colonia composta da cinque o sei gatti tutti sterilizzati dalla Asl – continua la referente dell’associazione – Grey era vecchietto e malaticcio e non era stato sterilizzato. Ultimamente non riusciva neppure a mangiare e veniva alimentato con delle mousse perché non era in grado di masticare i croccantini. Era molto coccolone e spesso i turisti si avvicinavano a lui per accarezzarlo". Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, uccidere un animale così, senza motivo. Postare un video dove ci si vanta di un gesto del genere, violento e gratuito. "Quei filmati – prosegue Barnaba – quelle foto e soprattutto le risate di chi colpiva Grey e di chi immortalava quella scena tremenda con il cellulare, sono stati un colpo al cuore", riferisce l'animalista evidenziando che 2quando a Catia sono arrivate le immagini, non credeva ai suoi occhi. Non riusciva a capacitarsi della stupidità e delle crudeltà di persone che hanno 15 o 16 anni".La barista ha sporto denuncia ai carabinieri e oggi la ragazza è stata identificata . "Un avvocato si è reso disponibile a sostenerci e spero che Grey possa avere giustizia", conclude la referente di Anta Odv. Purtroppo, siamo sempre più abituati a episodi come quello di Alberobello. Sono stati tanti i casi di violenza sugli animali saltati agli onori della cronaca nell’ultimo periodo. Solo pochi giorni fa, la Lav Palermo ha annunciato la morte di, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza del capoluogo siciliano: "Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine", ha fatto sapere l’associazione animalista. Il suo padrone, è ora sotto inchiesta per maltrattamento di animali. Nel dicembre scorso, la storia di Leone ha fatto il giro del web. Il gattino scuoiato vivo ad Angri, nel Salernitano, e trovato agonizzante in una strada del paese. Venne trasportato d’urgenza all’ambulatorio veterinario dell’Asl di Cava de’ Tirreni: qui, per quattro lunghissimi, i veterinari e le veterinarie della clinica hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Ma Leone non ce l’ha fatta, è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Pochi giorni dopo la sua morte, è stata organizzata ad Angri una fiaccolata per chiedere giustizia, perché il colpevole di questo atroce gesto non ha ancora un nome. Dopo gli ultimi fatti di Alberobello, la questione della violenza sugli animali è finita nelle aule della Camera.Ad annunciare laper chi maltratta o uccide gli animali, è(Noi moderati), presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente e prima firmataria della proposta (calendarizzata in aula per la seconda metà di febbraio): "Confido – così l’onorevole – nel buon senso dei gruppi che finora, in commissione Giustizia, hanno ostacolato l'iter del provvedimento, peraltro sottoscritto da esponenti di quasi tutti i partiti, perché cambino atteggiamento e ne consentano la rapida approvazione in vista del passaggio in aula già fissato". E ancora: "In appena un mese sono già balzati al ‘disonore’ (è proprio il caso di dirlo) delle cronache alcuni casi clamorosi di uccisione di animali, cinque dei quali fanno particolarmente. Eventi che, giustamente, hanno suscitato e suscitano l'indignazione dei cittadini, ben misurabile sui social. L'impunità, reale o sostanziale, non è più tollerabile". "Ringrazio perciò – conclude Brambilla – la conferenza dei capigruppo che ha deciso di calendarizzare la proposta di legge per l'aula e chiedo alle forze politiche che finora hanno ostacolato con manovre parlamentari l'iter della pdl in commissione, di fare un passo indietro per consentire la rapida approvazione di norme che, ce lo dice la cronaca, sono urgenti e necessarie".