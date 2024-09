A Gaza torna la poliomielite, iniziata la campagna di vaccinazione

È iniziata a Gaza la campagna di vaccinazione contro la poliomielite, dopo che il territorio – devastato dalla guerra – ha registrato il primo caso di malattia in 25 anni. La campagna mira a vaccinare più di 640.000 bambini.

Le autorità sanitarie della Striscia di Gaza, controllate da Hamas, hanno stimato che più di 72.600 bambini palestinesi sono stati vaccinati contro la poliomielite il primo giorno della campagna di vaccinazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che Israele ha accettato almeno tre giorni di “pausa umanitaria” in alcune zone di Gaza – a partire dal 31 agosto – per consentire la vaccinazione.

In risposta all'impegno a tregue umanitarie specifiche per ogni area, è stato concordato che la campagna sarà effettuata in un approccio graduale per tre giorni ciascuno: iniziando con Gaza centrale, seguita da Gaza meridionale e da Gaza settentrionale.

A causa dell'insicurezza, dei danni alle strade e alle infrastrutture e del costante sfollamento della popolazione, è improbabile che condurre la campagna per soli tre giorni in ogni area sia sufficiente a raggiungere un'adeguata copertura vaccinale. Sarà monitorata per tutta la durata della campagna e sarà eventualmente prolungata laddove necessario.