Ghana, il professore insegna come usare il computer senza un computer: "Lo faccio per i miei studenti"

Una vecchia lavagna diventa un. Succede in Ghana doveè un insegnante di informatica della Betenase M/A Junior High School di Sekyedomase, paese a circa due ore di macchina da Kumasi, la seconda città del Ghana. Il docente,alla mano, ha riempito la lavagna di appunti per spiegare alla sua classe come si usa Microsoft Word.Armato di pazienza e, il prof ha ricreato l'ambiente digitale disegnando idel computer e riproducendo una schermata di Windows per illustrare ai suoi studenti di 14 e 15 anni come funziona e consentire loro di superare un esame obbligatorio per accedere alle scuole superiori. ": informatica su una lavagna. Amo i miei studenti, perciò devo fare in modo che capiscano cosa sto insegnando", scrive Richard in un post social diventato virale. Dopo centinaia di condivisioni su Facebook e arrivato fino alla bacheca dell’imprenditrice camerunense Rebecca Enonchong, che lo ha ripostato a sua volta su Twitter chiedendo l'aiuto di Microsoft. Dalla sede africana della società prima è arrivata (via Twitter) la promessa di un computer con accesso ai programmi. Ma laè andata oltre le aspettative. Akoto è stato invitato al Global Education Exchange, una conferenza per educatori organizzata da Microsoft a Singapore. E la compagnia, insieme a un partner locale, ha donato alla scuola, 27 laptop, un proiettore, una stampante, uniformi, mobili, un anno di connessione gratuita e altre risorse utili per un vero laboratorio di informatica. In un'intervista alla CCN, il professore spiega così i motivi della sua originale e seguitissima lezione: "Volevo che sapessero o vedessero come appare la finestra che si trovano davanti avviando un pc. Desidero che siano interessati all'argomento, quindi". E, infatti, il docente, ricrea il disegno tutte le volte che è necessario, grazie anche ai suoi studi in arti visive. "Disegno il monitor, l'unità di sistema, tastiere, mouse, barra degli strumenti, finestre di dialogo, i tasti 'salva' e così via" racconta sempre il professore alla CCN.Anche se il prof insegna il funzionamento di un programma al quale non ha accesso, i suoi studenti riescono ad acquisire familiarità con l’immagine di unadell’informatica.