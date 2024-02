Giornata dell'orgasmo femminile: qual è il segreto del piacere?

Orgasmo femminile: teorie degli studiosi

Le 10 fantasie erotiche delle donne

Oggi, 8 agosto, è la. Appena una settimana fa ( il 31 luglio ) si era celebrata invece la ricorrenza annuale dedicata al piacere sessuale in generale. Qualcosa di bramato, cercato, voluto e raggiunto in coppia o da sol*, o perché no, anche in più persone, da celebrare tutto l'anno. Perché fa bene , al corpo e alla mente. Ma perché una giornata dedicata nello specifico all'orgasmo femminile? L'occasione è stata istituita per, e non solo,del loro piacere. Che, dicono gli esperti, è più complesso rispetto a quello degli uomini e per raggiungerlo serve una maggior conoscenza del proprio corpo. Ma la verità, ancora oggi, è che le donne sono meno preparate a vivere questo "momento di puro godimento".L'orgasmo femminile, che non svolgeumana, ha incuriosito gli scienziati fin dai tempi di Aristotele. Numerose teorie hanno cercato di spiegare le origini del piacere delle donne, concentrandosi però, per la maggior parte, sul suo ruolo biologico.Gli studiosi di Yale e dell'ospedale pediatrico di Cincinnati ha proposto, piuttosto che biologica: l'orgasmo femminile umano aveva la funzione ancestrale di indurre l'ovulazione. Altro esempio è il ciclo mestruale , che ora non dipende dall'attività sessuale. Tuttavia l'analisi degli scienziati ha mostrato che anche l'ovulazione femminile umana, un tempo, era probabilmente provocata dal rapporto sessuale con l'uomo mentre poi, con l'evoluzione, questo non si è più reso necessario. Insomma, gli scienziati hanno suggerito che l'orgasmo femminileche, ancestralmente, potrebbe essere stato un espediente dell'evoluzione per favorire l'ovulazione.Anche se confessarle al partner resta per molte ancora un tabù, quali sono le? Secondo un’indagine, e come riporta Vanity Fair, al primo posto si piazza l’essere bendata, seguita da un altro sogno: quello di condividere il talamo con una persona famosa o. Al terzo posto un altro must: lasciarsi andare in spiaggia.In quarta posizione un’altra fantasia ben nota: quella di essere al centro dell’attenzione in un. Al quinto posto, invece, un classico: andare a letto con uno sconosciuto. Al sesto una fantasia voyeur, ossia avere un rapporto amoroso consapevoli che qualcuno sta guardando. Settima piazza per il sesso di gruppo, all’ottavo posto popola l’immaginario erotico femminile il concedersi al giardiniere dopo averlo sedotto a bordo piscina mentre si sorseggia un drink e si prende il sole. Al nono c’è ile infine in decima e ultima posizione il desiderio di lasciarsi andare in acqua, dal mare alla vasca idromassaggio. Tra le fantasie più comuni c’è anche quella di concedersi a un partner dello stesso sesso oppure di farlo in maniera trasgressiva, in un.Insomma un po' come nel più noto (quanto finto!) orgasmo della storia del cinema, simulato damentre è seduta a un tavolino di un locale di New York e discute delle avventure sessuali di. Che ci ricorda come fare finta di arrivare al 'culmine', per le donne, è possibile eccome, nonostante l'incredulità e i dubbi esposti dall'uomo. Perciò, per non finire vittime di imbarazzanti situazioni o racconti tra amiche, meglio correre ai ripari... sotto le lenzuola, alla scoperta del vero piacere !