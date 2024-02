Giovanni Allevi: “Ho scoperto di avere il mieloma multiplo, dovrò stare lontano dal palco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Il pianista e compositore di 53 anni, ha annunciato sui social media di soffrire di mieloma multiplo , un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Per mettere in atto la terapia, è stato costretto ad annullare il tour estivo Estasi 2022. Nel post in cui ha comunicato la scoperta della, ha scritto: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.Il mieloma multiplo è unache colpisce circa 5.600 persone in Italia ogni anno. Benché l’incidenza sia maggiore tra gli anziani, può colpire anche in età inferiore ai 55 anni. Benché inguaribile, i pazienti possono essere sottoposti ache ne allungano l’aspettativa di vita. Secondo l’Associazione italiana di oncologia medica, "negli ultimi anni lanel mieloma multiplo è quintuplicata, passando da 2 a 10 anni. Purtroppo, questa neoplasia del sangue tende a".