Gita in barca negata per la turista con la Sma: "Io quelli così non li prendo"

dall'escursione in Salento

dal capitano dell'imbarcazione.

La gita in barca negata

"Le persone con disabilità non sono clienti di serie b"

I precedenti

Gita inÈ successo ad Anita Pallara , 34enne affetta dae presidente dell'associazione Famiglie Sma, che si è vista respingereLa donna ha raccontato di essersi recata personalmente qualche giorno prima della gita al box informazioni, per chiedere se la barcanon richiudibile e che le era stato assicurato di sì. Allora ha aspettato due suoi amici e ha comprato i biglietti (25 euro l'uno e senza sconto per persone con disabilità), non prima di avere ricevutovia whatsapp al numero che le era stato indicato. Poi, però, ecco la brutta sorpresa: "Quando siamo arrivati ci siamo resi conto che la barca non era minimamente accessibile. E il capitano ha detto 'No, noi i disabili così non li carichiamo ', senza neppure parlare con me che ero la diretta interessata, e usando modalità veramente sgradevoli"."Ti vanti di essere le Maldive del Salento e– aggiunge la 34enne –, neanche nell'uso del linguaggio. Dire 'disabili così' è veramente molto molto discriminatorio, oltre che offensivo".E ancora: "Quello che mi sento di dire, in generale, al mondo del turismo pugliese è di stare molto attenti perché leE che è molto peggio questo tipo di trattamenti che uno scontrino con i prezzi stellari pubblicato sui social". "Bisogna stare attenti alle persone e sapere che il linguaggio è fondamentale: non si dice i disabili ma persone con disabilità. Almeno questo possiamo riuscire a impararlo". Dopo un'accesa discussione è avvenuto il rimborso dei biglietti. Soldi che però non serviranno sicuramente a ripagare il trattamento subito.Stessa sorte che è toccata a, ideatore delle barriere a difesa della Basilica di San Marco e consulente fisso dei progetti sul porto, che a causa della Sla (sclerosi laterale amiotrofica) deve spostarsi in carrozzina, quasi sempre attaccato a un respiratore.Qualche giorno fa infatti, l'ingegnere si è visto. L'uomo avrebbe dovuto viaggiare da Cagliari a Venezia, ma non ha potuto salire sull'aereo pur con un biglietto regolarmente pagato. Così ha deciso di scrivere all'Enac, ente che regola l'aviazione civile. "Sono stato il protagonista di una vera e propria discriminazione, in quanto disabile, da parte di Ryanair. Sono malato di Sla, ma nonostante questo, da buon ex rugbista, continuo a lavorare e a, viaggiando abbastanza spesso". "Nel sito dell'Enac non ho mai letto divieti sul respiratore in cabina. Io ho esibito dichiarazione del mio medico curante per dimostrare la mia necessità di un tale supporto alla respirazione, ma". "Dopo avermi fatto attendere orealcun tipo di assistenza, né sono stato indirizzato ad altri voli", le sue parole. La compagnia aerea, però, ha sottolineato dial passeggero giustificando così: "In conformità con i nostri Termini e Condizioni, i respiratori possono essere trasportati a bordo, ma non è consentito utilizzarli". "Poiché il passero aveva necessità di usare il macchinario, non ha potuto viaggiare e gli è stata offerta una riprotezione gratuita sul primo volo disponibile da Cagliari a Venezia il giorno successivo.". Il giorno successivo, l'ingegnere avrebbe preso un altro volo con Ita, costatogli circa 600 euro, con lo scalo a Roma. "Ritengo che questa sia un'in quanto disabile e forse legata a una situazione di overbooking. L'aereo era strapieno ed è stata sacrificata una persona con una parvenza di motivazione. Con una semplice ricerca su Google ho trovato un simile caso, verificatosi l'anno scorso con Ryanair. "Mi auguro che Enac possa accertare i fatti e sanzionare la compagnia, mentre nessuno mi risarcirà per l'e per i disagi fisici e psicologici miei e di chi mi accompagnava" conclude l'uomo.Ma Pallara e Rinaldo sono solo le ultime vittime di questo tipo di discriminazioni, che spesso abbiamo denunciato anche sul nostro canale. Tutti ricordiamo il bimbo 13enne , anche lui con disabilità, lasciato a terra all'aeroporto di Francoforte il 22 agosto per 'assenza di personale specializzato' e quello raccontato sui suoi social dalla travel blogger, costretta a farsi portare in braccio dal marito giù dall'aereo in mancanza di dispositivi adatti.