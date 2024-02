Guinea Equatoriale, Perla d'Africa dalla parte delle donne: "No alla discriminazione, io ne sono la prova"

Indossa un “abito“ importante,, una veste leggera ma onerosa allo stesso tempo: quella di. Nata 46 anni fa in, cresciuta per buona parte della sua vita in Spagna e madre di un ragazzo di 14 anni, Catalina Martinez Asumu forse non immaginava che al rientro nel suo Paese d’origine sarebbe stata chiamata a ricoprire un’importantissima carica politica. Ma così è stato, e dal 2018 questa energica e operativa donna di potere - “non l’unica all’interno del nostro Governo“, precisa lei - rappresenta la Guinea Equatoriale, promuovendo il piccolo (ma ricchissimo) stato centrafricano in giro per il mondo “con l’obiettivo di farne conoscere bellezze e attrarre turismo“, sorride. “È per questo sono tornata in Italia“, confida aMadame Catalina, raggiunta all’Hotel Hermitage - La Biodola, sede dellache si è tenuta dal 6 al 9 ottobre all’ Isola d’Elba (Livorno) . Accompagnata da, general manager del Grand hotel Djibloho ( www.grandhoteldjibloho.com ) - uno dei più lussuosi al mondo sorto nella città destinata a diventare la nuova capitale amministrativa della Guinea Equatoriale - , quella che oggi è la prima donna guineiana segretario di Stato per il Turismo, ricorda con piacere i tre anni trascorsi in Sardegna, rispondendo in un ottimo italiano, una delle sette lingue che padroneggia. “La prima nella quale mi esprimo, è quella del turismo. Universale“, sottolinea ancora“In realtà, neanche troppo... Ho iniziato a lavorare in Spagna e Italia per grandi società alberghiere, partecipando all’apertura di nuove strutture: vederle crescere è come seguire i primi passi di una creatura, costa grande attenzione e fatica, ma regala immense soddisfazioni. Anche vivendo all’estero, grazie alla mia numerosa famiglia e a mia madre, ho sempre mantenuto salde radici equato-guineane: per tutti questi anni era consapevole che quello trascorso in Europa fosse come... un periodo di formazione, una preparazione in vista di quella che poi sarebbe stata la mia vita, una volta a casa“.“Sì, ho vissuto 37 anni fuori, fin quando non è capitata l’occasione di tornare in Guinea Equatoriale come expat, da lavoratrice straniera con formazione internazionale, in occasione dell’apertura dell’Hilton. All’epoca, correva l’anno 2011, il ministro del Turismo era una donna e, a tutt’oggi, il 35% delle cariche politiche sono coperte da rappresentanti di sesso femminile“.“Una questione economica, certamente, ma anche un discorso squisitamente culturale: è importante far conoscere le tante sfaccettature di questo piccolo stato dell’Africa, che conta un milione e 200mila abitanti per una superficie di poco più di 28mila chilometri quadrati: uno stato oggi ricco grazie al petrolio e baciato dalla fortuna“.“Obiang ha traghettato un Paese poverissimo verso il relativo benessere attuale: non c’è indigenza evidente, i ragazzini vanno a scuola, le città sono pulite, l’assistenza sanitaria è importante tanto che, ad esempio, se si effettua un tampone per il Covid si fa in contemporanea anche quello per la malaria“.“Esattamente e sulla scolarizzazione di ragazzi e ragazze indistintamente. Non avendp know-how abbiamo però anche bisogno di professionisti in grado di formare le nuove generazioni, affinché possano diventare i nostri manager del futuro“.“A chi è attratto da un’Africa ’diversa’, sicura e in qualche modo ’familiare’: la religione è cattolica, si parlano spagnolo, francese e portoghese, le strade sono buone, gli alberghi anche, le cose da vedere sono tante, a partire da una natura meravigliosa e ricchissima, che consente di praticare attività sportive“.“Il nostro vantaggio è di essere pochi. La Guinea Equatoriale non ha debito pubblico, non ci sono guerre, e il benessere è visibile in tutto il Paese, a cominciare dalle nuovissime autostrade, i quartieri popolare, ben cinque gli aeroporti, con tanto di flotta aerea nazionale“.“Non esiste quasi analfabetismo (come detto le lingue ufficiali sono spagnolo e il francese, la religione è quella cattolica), la scolarizzazione è elevata, nei piccoli villaggi i bambini non chiedono elemosina ma sono vestiti dignitosamente e, grazie anche alla natura rigogliosa che offre frutti in ogni stagione e al mare pescosissimo, non si soffre certo la fame. Le bambine? Hanno stessi diritti e possibilità di studiare e fare carriera dei loro compagni. Il mio augurio per le donne guineane? Che si battano sempre per veder realizzati i propri sogni. Come è accaduto a me, che oggi ho la possibilità di fare qualcosa per il mio Paese“.“No, e spiego perché: a fianco dei nuovi modelli familiari emergenti resistono e sono regolarmente accettati modelli familiari arcaici, come quello poligamico, appunto. Ovviamente il matrimonio religioso può essere solo e solamente uno, ma anche le altre unioni - che vengono regolarmente festeggiate e sono riconosciute dal sistema nazionale di diritto consuetudinario - garantiscono a tutte le mogli esattamente gli stessi diritti. Per chi vive in Occidente può sembrare paradossale, ma c'è anche un aspetto capace di salvaguardare madri e dei bambini"."Se hai un figlio fuori dal matrimonio 'devi prendere anche la mamma'. E provvedere a entrambi, arginando il drammatico problema dei bambini di strada che in altri Paesi africani sono migliaia“.