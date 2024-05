Ha perso mani e piedi per un’infezione. Il deputato “bionico” torna in aula, standing ovation per lui

Ha rischiato di morire a causa di una grave infezione che, per fortuna, lo ha risparmiato, ma gli è valsa l’amputazione di mani e piedi. Craig Mackinlay, deputato del partito conservatore britannico, è tornato al lavoro dopo un lungo ricovero e il suo ingresso in Parlamento è stato accolto da un lungo applauso che ha unito, come non mai, maggioranza e opposizione.

Lui stesso, che si è auto-nominato “deputato bionico”, aveva raccontato la sua vicenda sui social pubblicando anche video dal letto dell’ospedale. Oggi si è emozionato di fronte al calore dei colleghi. Sia il premer conservatore Rishi Sunak, sia il leader laburista Keir Starmer gli hanno reso omaggio, poi sfociato in una commossa standing ovation tributata al reduce dell'intera aula, senza distinzione fra partiti.

Il deputato Tor non ha perso l’occasione per scherzare, elogiando la funzionalità delle protesi che gli sono state impiantate. Mentre Sunak e Starmer lo hanno indicato come esempio di coraggio e di volontà di “servire il Paese” nonostante tutto.