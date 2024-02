Il catalogo delle single di Lecco, condannato un 57enne. L'avvocata: "Sentenza importante. Su internet ci sono diritti e limiti da rispettare"

Le vittime

Le testimonianze

Il processo

. Tanto valeva lafinite nel "". Una vicenda che a raccontarla non ci si crede, per la quale pochi giorni fa è stato condannato a 18 mesi un 56enne,. Nel 2017 Marongelli ha pensato bene di aggregaredi oltre un migliaio di ignare donne iscritte a Facebook e farne una sorta di volantino, mettendolo poi inper pochi euro, anzi "Al costo di un singolo drink! Quanto tempo impiegheresti per cercarle tutte", come ha scritto in copertina. Una réclame che evidentemente ha colto nel segno, visto che prima del sequestro preventivo il catalogo è stato, anche negli Stati Uniti. Un successo editoriale che gli è valsa la condanna per. Ma quello che per Morongelli era un business destinato a varcare i confini del Lario (aveva in animo di realizzare cataloghi di single in tutta Italia), per le vittime è stata "una gogna mediatica senza precedenti", spiega l’, che ha seguito il processo fin dall'inizio, dopo essere stata chiamata direttamente dalla consigliera per le pari opportunità di Lecco,Tra le 1.218 donne finite nel catalogo, 29 erano addirittura, una aveva solo 15 anni. C'erano poi anche vedove, disabili, persone alle prime armi con i social, che si sonoper aver ceduto all’apertura di un profilo su Facebook. "Lecco in quei giorni era in subbuglio - spiega Marraffino -, la città è piccola e la voce si è sparsa subito". Ma con buona pace di chi pontifica sulla rapidità con cui la vittima di una molestia dovrebbe denunciare, molte di queste donne si sonocosì tanto, hanno avuto così tantadi essere contattate da sconosciuti, che hanno tentennato prima di presentare querela. "Alcune inizialmente non l’hanno detto neppure in famiglia - prosegue la Marraffino, che ha raccolto la querela di 14 donne e ha difeso otto parti civili -, mano a mano le ho viste, è stato un percorso molto bello sul piano umano. E, da un punto di vista giuridico, molto interessante".Per capire gli effetti devastanti del catalogo, che il suo autore ha definito, ecco alcune testimonianze da brividi delle vittime, che con molte difficoltà hanno sfilato davanti al giudice per difendere la propria dignità, arrivando perfino a dover spiegare che "ero vergine, tutto volevo tranne che prestare consenso a queste cose". "Improvvisamente vieni buttato in questo, dove la gente può fare di te quello che vuole, può dirti quello che vuole, può prenderti in giro, può umiliarti, discriminarti, limitarti sul lavoro e tu non ce la fai a dirlo, ad affrontarlo. Non ce la fai a dire: 'Sono sul catalogo', io non ce l’ho fatta, non sonoa nessuno…". "Essere sbattuta in un catalogo come una mucca da portare al mercato è una cosa che ha avuto anche delle. Quando la notizia è girata, amici e conoscenti chiedevano 'Ma cosa hai fatto? Cosa hai combinato? Ma perché sei finita lì?', facendomi sentire in colpa, oltre all'essere finita in una situazione che io, non avevo autorizzato. Mi sono sentita veramente rapinata". "Mi sono sentita quasi, anche perché io, all’epoca, non ero single e quindi mi sono sentita proprio quasi mercificata, non è stata una bella sensazione. Ero in quinta liceo". E ancora: "So solo di essere stata molto male in quei giorni, ho avuto anche una crisi di pianto, di nervi, non mi vergogno a dirlo perché il senso di, diche ho provato in quel momento è stato forte". C’è chi è andata dallo psicologo per superare il trauma e chi ha subito. "Sono dirigente sindacale, ahimè un ruolo prettamente maschile. Entrando in trattativa iniziavano le battute: "È arrivata la single del catalogo". E io quindi partivo già svantaggiata".L’imputato è stato condannato per, la diffamazione aggravata dal mezzo (a tutela della reputazione) e il trattamento illecito dei dati personali (a tutela della riservatezza). "Quello che è importante che si capisca - spiega Marisa Marraffino - è che internet non è. Per quanto riguarda la diffamazione, conta il contesto. Nessuno ha ildi prendere foto e dati personali e usarli in contesti e con scopi diversi da quelli per cui si è dato il consenso. E non importa che il profilo del social sia pubblico o privato: sarebbe, esasperando il paragone, come chiedere a unase fosse vestita in modo succinto o meno". Insomma, il processo di Lecco ha ribadito che "l’utente deve esseresui social ciò che vuole e con le modalità che preferisce, siano esse pubbliche o private". In questo caso ilè evidente: nessuna delle donne voleva vedersi inserita in un contesto di oscenità e volgarità quale quello del catalogo delle single. Alle vittime è stato tolta la libertà e l’autodeterminazione della propria identità digitale, tanto che alcune di loro hanno immediatamente cancellato il profilo Facebook. Ma c’è di peggio: queste donne, come spesso succede in caso di molestia, hanno, limitazioni della propria vita di relazione, fino alla paura di essere contattate da sconosciuti e malintenzionati. "È bene che si parli di sentenze come questa - conclude Marraffino -, perché tutti sappiano cosa si può e cosa non si può fare online. Abbiamo, le vittime di questi reati provano un senso di colpa e di vergogna., magari perché avevano lasciato il profilo aperto. Ma la responsabilità è di chi non rispetta le regole, che ci sono e vanno conosciute. Per fortuna che c’è la giurisprudenza a mettere dei paletti lì dove non vengono rispettati".