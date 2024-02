Il Gruppo FS alla ricerca di talenti: previste 40mila nuove assunzioni in 10 anni

Gli obiettivi

Le priorità

Parola d’ordine, inclusione

Persone. Non lavoratori o dipendenti, ma persone. Sono loro uno dei fattori abilitanti del Piano industriale 2022-2031 del Gruppo FS, presentato lunedì 16 maggio a Roma dalla presidente del Gruppo,, e dall’amministratore delegato,. Un team composto da oltre 82mila persone, specchio del Paese nelle diversità e specificità di genere, età, appartenenza geografica, background formativo. Un vero e proprio patrimonio che l’Azienda intende valorizzare e arricchire, per dare inizio a un Tempo Nuovo, con nuove assunzioni, percorsi formativi e sviluppo delle competenze.“Il Piano prevede l’assunzione nel suo arco temporale di 40mila persone e vede proprio nelle persone il suo principale fattore abilitante, insieme all’innovazione, alla trasformazione digitale e alla connettività – le parole dell’amministratore delegato del– . Inizia per noi tutti un Tempo Nuovo e sono certo che proprio le nostre persone, oggi come ieri, sapranno trasformare questo piano in realtà, mostrandosi all’altezza delle sfide che ci attendono”.Per raggiungere gli obiettivi del Piano industriale 2022-2031, ma anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e realizzare concretamente le opportunità che il Pnrr offre, il Gruppo FS parte dal coinvolgimento pieno e convinto delle sue oltre, lavorando sulla loro motivazione e valorizzazione e sulla ricerca e attrazione di nuovi talenti. “Al suo interno, il Gruppo FS è un grande incubatore di talenti – le parole della presidentein occasione della presentazione del–. Il nostro obiettivo è rendere il Gruppo attrattivo, una grande opportunità per migliaia di giovani. Quest’anno hanno trovato un impiego nell’ambito delle società del Gruppo oltre 5.700 persone. Offriamo formazione e percorsi di carriera su mestieri nuovi, perché per accompagnare la trasformazione del Gruppo servono anche nuovi profili: formiamo le competenze nuove su digitale, sull’ingegneria dei trasporti, sulla gestione dell’ambiente”.Per il Gruppo FS la parola valorizzazione è, quindi, centrale e determinante e la formazione continua è considerata un elemento qualificante. Per questo motivo, la strategia che FS mette in campo prevede alcuni driver di primaria importanza: premiare i talenti, sostenere l’inclusività, garantire la sicurezza in ogni ambito lavorativo, favorire il ricambio professionale e identificare e preparare la leadership del futuro.Prova ne è il fatto che, nei prossimi dieci anni, il Gruppo FS prevede circaper rafforzare le proprie attività e assicurarne la continuità. Per questo, lavora con impegno per rivedere le politiche di recruiting e di gestione delle risorse e rafforzare collaborazioni con le Università, al fine di colmare il gap di figure professionali nel settore dell’Ingegneria e delle Costruzioni, arginando il potenziale rischio di carenza di risorse. Tutte iniziative e azioni che mirano a rispondere alla necessità, oggi viva più che mai, di fare sistema per rispondere alle esigenze del Paese: un obiettivo che può essere raggiunto solo coinvolgendo lePriorità del Gruppo FS sono quindi la capitalizzazione delle competenze con scelte finalizzate all’efficienza gestionale, lo sviluppo di nuove figure professionali con ruoli diversificati, la formazione continua per affrontare nuove sfide e la preparazione della leadership del futuro per rilanciare i valori e la missione del Gruppo, garantendo sempre la. Ma non è tutto, perché FS si pone l’obiettivo di, investendo nella digitalizzazione dei processi e nel rafforzamento tecnologico delle competenze, per rendere la tecnologia sempre più accessibile a tutti i dipendenti.Sul tema dell’e della parità di genere l’impegno del Gruppo si orienta da tempo non solo all’interno dell’organizzazione, ma anche verso l’esterno con un impatto sul contesto sociale grazie ad alcune iniziative di valore che hanno contribuito a creare le condizioni affinché l’azienda e l’intera società possano diventare luoghi sempre più inclusivi , migliorando la vita delle persone.