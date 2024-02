Immobilizzata l'ex pornostar Jenna Jameson: "“Ho la sindrome di Guillain-Barré”

La sindrome di Guillain-Barré

La diagnosi

Nel 2004 i clienti newyorkesi facevano la fila per acquistare una copia di “(fare l,amore come una pornostar), un manuale d’uso di quasi 600 pagine con tutti i trucchi svelati da una professionista,, allora 30enne (oggi ne ha 47), la più pagata d’America. Oltre alle teorie e tecniche più svariate, tante indiscrezioni sui divi di Hollywood che non hanno saputo (e voluto) resistere al fascino di questa disinibita diva. Il manuale si rivela inoltre come un vero e proprio: tra le regole da rispettare, scegliere un nome d'arte originale ma non volgare e non andare mai a letto con nessuno prima di aver ottenuto una parte. Per i dilettanti, la provocante Jenna dispensava consigli su come scatenarsi nella propria camera da letto.Oggi tutto è cambiato e- di professione pornostar - annuncia sul suo profilo Instagram () di non può più camminare: “”, rivela in un toccante video. E’ un momento davvero difficile per l’ex pornostar, chein seguito a una serie di attacchi di vomito inspiegabili ed ora è praticamente impossibilitata a camminare. E’ stata poi lei stessa, con un video su Instagram, a rendere nota la diagnosi:e ho già iniziato la cura a base di immunoglobuline”. La Jameson ha voluto specificare di non aver fatto nessun vaccino.La sindrome di Guillain-Barré è una. I sintomi più evidenti sono una diffusa debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale. Nei giorni seguenti al ricovero infatti la Jameson si è sentita sempre più debole al punto di arrivaree a reggersi in piedi a malapena."Secondo i medici ho a che fare con una sindrome chiamata- sottolinea - . Resto in ospedale fino a quando la cura e il trattamento non sarà completa". Durante il fine settimana, il suo partner,, aveva pubblicato un video sull’account della compagna spiegando che le condizioni erano: "Non riusciva più a reggersi in piedi - le parole di Bitton nel video - . I suoicon le sue gambe". Nel suo post, Jameson, 47 anni, è tornata sulle speculazioni che circolano sul suo conto, ovvero che i suoi problemi di salute: "Non ho ricevuto il vaccino e questo non è una reazione al vaccino" ha scritto.Di lui tutto avremmo immaginato, tranne che fosse anche romantico. Eppure a rivelare questa inaspettata qualità di, allora 35enne, ènel suo libro una tra le più celebri pornostar del mondo, che, evidentemente, deve aver testato da vicino la trasgressiva star del rock satanico. Definendolo, senza mezzi termini,. Non solo: nel suo libro, la Jameson mette a nudo le notti a luci rosse delle stelle di Hollywood, dando in pasto al pubblico ogni tipo di particolari.Così si apprende che la pornostar è stata corteggiata niente meno che dae da, e che entrambi hanno raccolto solo un due di picche. Tra gli amanti vip, anche, del quale Jenna dice: “Odora come un barbone“.Insomma,è in testa alla classifica delle preferenze. Una certificazione non da poco, in quanto Jameson, ex regina del cinema per adulti vanta oltre 130 titoli all’attivo: da una decina di anni si era ritirata dalle scene e ha avuto due figli con il partner Lior Bitton. A lei gli auguri dell'universo web di una pronta guarigione.