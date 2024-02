In Germania le donne possono andare in piscina in topless: finalmente libertà a Göttingen

La donna che sentendosi uomo è andata in piscina senza top

INFORMACIÓ DE SERVEI L’@bcn_ajuntament ha demanat als Centres esportius municipals que revisin normatives i retirin les que prohibeixen el topless. Al @CemCiutadella ja han fet el canvi i s’espera a la resta. Cc @CNAB_oficial, @clubsclaror Bcn ja és més igualitària i lliure! — Mugrons Lliures (@mugronslliures) August 4, 2019

Perché in piscina o al mare gli uomini possono stare a petto nudo, mentre le donne sono obbligate a coprirsi il seno ? E che cosa deve indossare qualcuno che non si riconosce nell' identità binaria di genere ? Una donna che si identifica nel genere maschile può stare senza il top del bikini? Da quest'ultima domanda si è arrivati a una decisione senza precedenti in: a, città della Bassa Sassonia, le donne (e tutt* coloro che si riconoscono in questo genere) possono andare inine nuotare liberamenteLa decisione, riporta così il quotidiano locale Göttinger Tageblatt , è stata presa a fine aprile. Il comitato sportivo della città nella Germania centrale ha invitato le piscine pubbliche di Göttingen a consentire a tutt* di fare il bagno senza il top del bikini, nei fine settimana a partire dal 1° maggio. Così facendo, Göttingen è diventataad autorizzare le donne a stare a seno scoperto in piscina, in pubblico.Tutto è iniziato con una discussione sull' identità di genere nella città della Bassa Sassonia. Qualche tempo fa in una piscina locale di Göttingen a una bagnante era stato chiesto di coprirsi il seno. Tuttavia, la donna si oppose in quanto dichiarò di identificarsi con il genere maschile e per questo motivo voleva rimanere in topless. Da questa vicenda esplose una polemica che portò il comitato sportivo della città a pronunciarsi in merito e a prendere quindi la storica decisione. E dunque le donne, al pari degli uomini, possono nei fine settimana dal primo maggio andare in piscina a Göttingen e fare il bagno liberamente, senza essere obbligate a coprirsi il seno. Ovviamente le tedesche saranno libere di rimanere coperte, se lo vogliono.Se la decisione della città tedesca è comunque una svolta, in quanto Göttingen è la prima in Germania a consentire alle donne di andare in piscina in topless, tra i movimenti femministi e nudisti del Paese la decisione non è stata totalmente accolta con entusiasmo. Uno dei più popolari movimenti nudisti della Germania, il, ossia Cultura del Corpo Libero, non considera il via libera di Göttingen come un gesto rivoluzionario. Secondo alcuni attivisti del FKK ma anche secondo alcuni residenti di Göttingen, la decisione non è un passo avanti nei confronti dei diritti delle donne . "Perché autorizzare le donne ad andare in piscina in topless solo nei fine settimana dovrebbe essere una rivoluzione?", si chiedono gli attivisti che lamentano la mancata libertà di stare col seno scoperto negli altri giorni della settimana. Tuttavia, le autorità locali hanno già replicato al Frei Koerper Kultur, sottolineando che la regola del fine settimana è stata stabilita per evitare problemi nelle piscine locali durante le lezioni di nuoto in settimana.Anche in Spagna viene garantita la libertà delle donne di stare senza bikini. A partire dal giugno 2019 a Barcellona le donne possono liberamente stare in topless in piscina. La decisione fu presa quell'anno in seguito alla denuncia dell'associazione Mugrons Lliures che segnalò le incoerenze nei regolamenti degli impianti pubblici che di fatto "limitano i diritti delle donne". La città di Barcellona rispose con una circolare, ricordando ai titolari delle piscine che era necessarioe che dunque non potevano impedire di stare in topless. L'associazione Mugrons Lliures, che per prima si mosse per far rispettare la libertà delle donne, accolse con entuasiasmo la notizia, dichiarando che "Ora Barcellona è più equalitaria e libera"., negli Stati Uniti, fu una delle prime città al mondo a garantire questa libertà. Era il 1992 quando 'la Grande mela' rese legale il topless in ogni piscina pubblica. In quelle private invece fu stabilito che toccava al proprietario o al gestore scegliere se adottare questa politica o meno. Molte piscine private accolsero con entusiasmo questa decisione, garantendo alle donne la libertà di stare con il seno scoperto.invece la situazione è ancora ferma. Nel 2000 la Corte di Cassazione sancì la legittimità di stare in topless, perché "ormai da vari lustri è comunemente accettato ed entrato nel costume sociale". In spiaggia però, perché nelle piscine pubbliche niente di tutto ciò è mai stato approvato. Forse anche da noi un giorno arriverà il momento di garantire la libertà delle donne di stare in topless? Per ora, se si vuole stare a seno scoperto a bordo piscina, tutto quello che si può fare è prendere un biglietto per la Germania, la Spagna, o gli Stati Uniti.