In Spagna abbigliamento casual per sostenere l'ambiente. E negli altri Paesi?

Per l'ambiente via la cravatta. La Spagna sta attraversando un'estate da bollino rosso e così il presidente del governoha chiesto ai suoi connazionali di indossare unin modo da non sprecare l'energia, sempre più cara, e al tempo stesso fare del bene all' ambiente . Venerdì scorso si è presentato in conferenza stampa senza la cravatta (e con la camicia sbottonata) e ha invitato i connazionali a seguire il suo esempio in vista del piano di misure diche Madrid si appresta a varare (dovrebbe essere approvato il 1° agosto). "Ho chiesto ai ministri, a tutti i dipendenti pubblici e vorrei chiederlo anche al settore privato, se non lo ha già fatto, di non indossare una cravatta quando non è necessario" sono le parole dell'esponente socialista arrivate nel giorno in cui asi registravano 36 gradi e a Siviglia 39.Tra le altre proposte per risparmiare energia, ci sono anchea non meno di 27 gradi (con porte chiuse come in Francia ) e riscaldamento al massimo a 19 gradi nei trasporti, nei luoghi di lavoro e negli esercizi commerciali. È questo, secondo i media spagnoli, uno dei pilastri del piano per l'che il governo spagnolo, la prossima settimana, metterà in campo. Ma il presidente del paese iberico non è il primo a promuovere unper sconfiggere il caldo: in alcuni Stati iniziative del genere sono in vigore da anni. Il Giappone, dal 2005, d'estate invita i lavoratori a lasciare a casa giacca e cravatta con un innalzamento da 25 a 28 delle temperatura negli uffici pubblici e nel 2011 ha lanciato la campagna "Super Cool Biz" (traducibile come 'affari super freschi') per promuovere un abbigliamento informale nei periodi più caldi. La campagna era stata motivata dalla perdita della centrale nucleare di Fukushima, danneggiata da un terremoto e uno tsunami, che rischiava di provocare mancanza di energia. Inla recente ondata di caldo ha indotto laa eliminare l'obbligo della giacca per i deputati.Secondo iltogliere la cravatta nei periodi caldi abbassa dila temperatura corporea ed è quindi un semplice gesto di enorme impatto sull'ambiente. In Italia già nel 2007 fu lanciato un appello dall'allora ministra della Salute,, a "tutti gli uffici pubblici e privati italiani a proporre ai propri dipendenti di non usare la cravatta durante le ondate di calore". Tra le prime aziende italiana a promuovere la rinuncia alla cravatta d'estate è stata l'Eni, con un esperimento lanciato proprio nel 2007 e proseguito negli anni successivi con sempre maggiore incisività.Inper fronteggiare il caldo - e soprattutto i tagli del gas russo - è stato messo a punto un piano di risparmio energetico che riguarda principalmente il contenimento dell'acqua e della luce. Adle docce pubbliche – quindi anche quelle di piscine, palestre e centri sportivi – hanno solo l’, mentre le fontane e fontanelle sono state spente. Hannover, capitale della Bassa Sassonia, è la prima grande città ad attuare un simile provvedimento per risparmiare almeno il 15% di energia. Situazione analoga ae Lipsia: nella capitale della Baviera l’acqua calda è stata tolta anche dagli, mentre la città della Sassonia vuole sviluppare un nuovo piano per salvaguardare il consumo di energia.